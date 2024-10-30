Фенхель: как это растение становится кладезем здоровья

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фенхель, напоминающий укроп, называют аптечным укропом. Все части этого растения, обладающие ярким ароматом и сладковатым вкусом, находят применение как в медицине, так и в кулинарии. Фенхель обыкновенный (Foeniculum vulgare) относится к семейству Зонтичных и произрастает в Средиземноморье, Южной Европе и Малой Азии. Римляне, египтяне и китайцы в древности ценили его как пряность и лекарственное средство.

Фото: commons.wikimedia.org by Wouter Hagens, CC BY-SA 3.0

Фенхель представляет собой мощное растение с разветвленным стеблем и перисто-рассеченными листьями. Цветет он в июле, радуя золотистыми соцветиями, а его плоды, похожие на укропные, содержат эфирные масла (до 6%) и множество биологически активных веществ.

Известная "укропная вода" помогает грудным детям при коликах, а плоды фенхеля способствуют улучшению лактации и обладают различными лечебными свойствами: возбуждают аппетит, действуют как успокаивающее, желчегонное и слабительное средства, а также помогают усваивать жиры и сахара.

Фенхель требует плодородной почвы, светолюбив и относительно холодостоек. В России его выращивают как однолетнее растение, в основном в южных регионах. Для получения хорошего урожая следует выбирать сорта, адаптированные к местным климатическим условиям. Посев семян производится весной, с обязательным контролем за ростом и удалением сорняков. После сбора семена сушат и хранят в сухом месте.

Плоды фенхеля активно используются в кулинарии, добавляются в маринады, кондитерские изделия и лекарства. Из листьев и корней готовят различные блюда, применяя их как пряность.

Фенхель способен образовывать кочанчики, обладающие сладковатым вкусом и насыщенные витаминами. Популярные сорта включают итальянские сорта и российские гибриды, которые показывают хорошие результаты при правильном уходе. Овощной фенхель лучше всего выращивать через рассаду, обеспечивая растениям достаточное пространство и уход.

Уточнения

Фе́нхель (лат. Foenīculum) — небольшой род травянистых дву- и многолетних растений семейства Зонтичные (Apiaceae).

