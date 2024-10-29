Грунт для рассады: идеальная смесь для крепких растений

Весной у огородников наступает горячая пора — время выращивания рассады, и важнейшим вопросом становится выбор грунта. Часто наблюдаются ситуации, когда сеянцы погибают, а рассада болеет из-за неудачной почвы.
Качество почвы напрямую влияет на состояние рассады. Многие огородники покупают готовый грунт в специализированных магазинах, но это не всегда удачный вариант. В продаже встречаются как добросовестные производители, так и те, кто предлагает лишь торф под видом почвенных смесей.
Качественный грунт готовится из органических (дерновая земля, перегной, торф) и неорганических (промытый песок, перлит, вермикулит) компонентов.
Состав смеси подбирается в зависимости от растений. Например, для перца и томатов подойдут пропорции дерновой земли, листовой земли и песка (1:1:1) или перегноя с дерновой землёй и песком (3:3:3:1).
Перед смешиванием землю и песок следует просеять и обеззаразить. Методы обеззараживания включают пропаривание, прокаливание и промораживание.
Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.