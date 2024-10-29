Грунт для рассады: идеальная смесь для крепких растений

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весной у огородников наступает горячая пора — время выращивания рассады, и важнейшим вопросом становится выбор грунта. Часто наблюдаются ситуации, когда сеянцы погибают, а рассада болеет из-за неудачной почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

Качество почвы напрямую влияет на состояние рассады. Многие огородники покупают готовый грунт в специализированных магазинах, но это не всегда удачный вариант. В продаже встречаются как добросовестные производители, так и те, кто предлагает лишь торф под видом почвенных смесей.

Общие требования к грунту

Грунт должен быть плодородным, легким и пористым, с оптимальным уровнем кислотности (pH 6,5-7,0).

Он должен содержать полезную для растений микрофлору и хорошо удерживать влагу.

Чего не должно быть в грунте

Семян сорняков, грибных спор и токсичных веществ.

Активно разлагающихся компонентов и глины.

Что использовать для почвосмеси

Качественный грунт готовится из органических (дерновая земля, перегной, торф) и неорганических (промытый песок, перлит, вермикулит) компонентов.

Примерные составы

Состав смеси подбирается в зависимости от растений. Например, для перца и томатов подойдут пропорции дерновой земли, листовой земли и песка (1:1:1) или перегноя с дерновой землёй и песком (3:3:3:1).

Подготовка грунта

Перед смешиванием землю и песок следует просеять и обеззаразить. Методы обеззараживания включают пропаривание, прокаливание и промораживание.

Уточнения

Грунт — любая горная порода, почва, осадок и техногенные минеральные образования, рассматриваемые как многокомпонентные динамичные системы и часть геологической среды, изучаемые в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью.

