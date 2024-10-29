Тюльпаны и их идеальные компаньоны: примеры сочетаний

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дачу невозможно представить без тюльпанов. Эти цветы способны заполнять пространство, раскрашивая его разнообразными оттенками: от пятен на газоне до цветников под деревьями, клумб и миксбордеров у водоемов, а также в кашпо и контейнерах на террасах и балконах.

Фото: тюльпаны, Анжелика by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under commons.wikimedia.org

Следует рассмотреть, как компоновать тюльпаны с другими растениями и с чем их гармонично сочетать.

Примеры сочетаний:

Розовые тюльпаны и белые нарциссы. Махровые розово-белые тюльпаны и незабудки. Махровые розовые тюльпаны в обрамлении анютиных глазок. Розовые тюльпаны с незабудками. Двухцветные тюльпаны и желтые нарциссы. Красные тюльпаны с иберисом вечнозеленым в рокарии. Тюльпаны, лакфиоль и наперстянка. Тюльпаны, лакфиоль и рябчик императорский. Белые тюльпаны, белые нарциссы и белая лобулярия.

Даже с меньшим количеством луковиц возможно добиться гармоничных сочетаний тюльпанов с другими растениями.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные.

