Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наскальные рисунки древности: в Южной Африке найден источник охры
Почему батат считается суперфудом: секреты здоровья и красоты
Как уговорить детей есть овощи: несколько возможных вариантов
Секрет стройности японок: 14-дневная диета без соли и сахара
Самый короткий вальс Шопена найден среди рукописей музея Нью-Йорка
Легенда экрана и редкий экземпляр: черный DeLorean продан на аукционе
Превращаем тёмную комнату в светлое и просторное пространство
Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем
Подкормка жимолости: что нужно знать после сбора ягод

Тюльпаны и их идеальные компаньоны: примеры сочетаний

1:07
Садоводство

Дачу невозможно представить без тюльпанов. Эти цветы способны заполнять пространство, раскрашивая его разнообразными оттенками: от пятен на газоне до цветников под деревьями, клумб и миксбордеров у водоемов, а также в кашпо и контейнерах на террасах и балконах.

Тюльпаны и их идеальные компаньоны: примеры сочетаний
Фото: тюльпаны, Анжелика by Kor!An (Корзун Андрей) is licensed under commons.wikimedia.org

Следует рассмотреть, как компоновать тюльпаны с другими растениями и с чем их гармонично сочетать.

Примеры сочетаний:

  1. Розовые тюльпаны и белые нарциссы.
  2. Махровые розово-белые тюльпаны и незабудки.
  3. Махровые розовые тюльпаны в обрамлении анютиных глазок.
  4. Розовые тюльпаны с незабудками.
  5. Двухцветные тюльпаны и желтые нарциссы.
  6. Красные тюльпаны с иберисом вечнозеленым в рокарии.
  7. Тюльпаны, лакфиоль и наперстянка.
  8. Тюльпаны, лакфиоль и рябчик императорский.
  9. Белые тюльпаны, белые нарциссы и белая лобулярия.

Даже с меньшим количеством луковиц возможно добиться гармоничных сочетаний тюльпанов с другими растениями.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля
Авто
Моторист раскрыл простой способ узнать остаточную мощность автомобиля Аудио 
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Еда и рецепты
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года Аудио 
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Новости спорта
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России Аудио 
Популярное
Под какие культуры нельзя вносить золу

Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.

Под какие культуры нельзя вносить золу
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Страны БРИКС обсуждают возможность проведения Игр дружбы вне России
Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Учёные озадачены загадочными отверстиями на дне Атлантики
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Сытно и вкусно: секрет приготовления тушеной капусты, как в школьной столовой
Хрен с чесноком на зиму: пикантная заготовка на холодное время года
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Последние материалы
Тюльпаны и их идеальные компаньоны: примеры сочетаний
Самый короткий вальс Шопена найден среди рукописей музея Нью-Йорка
Легенда экрана и редкий экземпляр: черный DeLorean продан на аукционе
Превращаем тёмную комнату в светлое и просторное пространство
Согрейте себя вкусом детства: картофельная запеканка с фаршем
Подкормка жимолости: что нужно знать после сбора ягод
В джунглях Мексики нашли доселе неизвестный город майя
Экс-участница Ленинграда Коган о сотрудничестве Шнурова и Инстасамки: хуже уже не будет
Собаки — верные спасатели от одиночества и уныния
Живописный греческий остров Родос страдает от нашествия нелегалов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.