Шокирующие секреты: вырастите идеальный зелёный лук без усилий

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

По телевизору часто показывают истории о выращивании экзотических растений. В таких передачах обсуждаются агрономические тонкости, включая выбор почвы и удобрений. Одним из простых способов начать является выращивание лука, который известен с древних времен.

Фото: commons.wikimedia.org by Der Messer, CC BY-SA 3.0

Выращивание лука — это простая задача, и она подходит даже для начинающих. Существует несколько методов: традиционный способ в земле и гидропоника, знакомая с детства — выращивание лука в стакане. Для ограниченного пространства подойдет мини-грядка из 5-литровой пластикового бутыли.

Важно правильно выбрать луковицу: она должна быть круглой, плотной и без гнили. Оптимальная температура для роста составляет 18-20°C. Лук требует много света, поэтому его следует помещать в затененное место на 10 дней для формирования корневой системы, а затем обеспечить максимальное освещение.

При выращивании лука в земле подходит нейтральная почва с pH 6-7. Удобрения не обязательны, но при их использовании следует следовать инструкции. Если планируется вырастить более 10 луковиц, лучше создать мини-гидропонную установку.

Следуя данным рекомендациям, можно вырастить вкусный и полезный лук в домашних условиях.

Уточнения

Зелёный лук или салатный лук — торговое и кулинарное наименование некоторых видов рода Allium, у которых в пищу употребляется надземная (травянистая), а не подземная (луковица) часть.

