Чечевица на грядке: королева бобовых и идеальный выбор для вашего стола

3:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чечевица представляет собой не просто растение семейства бобовых, а целую легенду. Библейская история повествует о том, как Исав, один из братьев, за тарелку вкусной чечевичной похлёбки продал своему брату Иакову своё первородство, считавшееся священным и передававшимся с немалой долей наследства.

Фото: commons.wikimedia.org by Mytinytank, CC BY-SA 3.0

Чечевица известна своим вкусом и полезными свойствами, что делает её популярной среди ценителей здоровой пищи, особенно во Франции.

Это симпатичное травянистое однолетнее растение достигает высоты от 15 до 70 см, а её съедобные бобы бывают чёрного, коричневого, зелёного и красного цвета, в зависимости от сорта. Чечевица обладает уникальной способностью не накапливать нитраты и радионуклиды, что делает её экологически чистым продуктом, даже если она выращена в загрязнённых районах.

Растение неприхотливо, способно выдерживать кратковременные заморозки до -5°C и длительные засухи благодаря мощному разветвлённому корню. Эта особенность спасла Россию от голода в 1891–1892 годах, когда многие культуры погибли от засухи, а чечевица выжила.

Тонкий стебель чечевицы украшен парноперистыми листьями, и в период цветения она образует пушистый кустик, дающий вкусные и целебные бобы. Чечевицу делят на крупносеменную и мелкосеменную; последняя является самой неприхотливой и засухоустойчивой. Многие виды самоопыляемы, в редких случаях происходит перекрёстное опыление.

Зерна чечевицы имеют лечебные свойства и широко применяются в народной медицине. Настои и отвары помогают при отравлениях и заболеваниях лёгких, а пюре рекомендуют при колитах и болезнях желудка. Отвар чечевицы способствует выведению токсинов и обладает противоопухолевой активностью. Низкая калорийность и высокое содержание клетчатки делают чечевицу отличным продуктом для похудения.

Из чечевицы можно готовить множество блюд: от супов и хлеба до плова и котлет. Особенно полезна чечевичная каша, способствующая укреплению сердечно-сосудистой системы и обмена веществ. Чечевица сохраняет свои свойства даже после термообработки.

Чечевица требует хорошо удобренной рыхлой суглинистой или супесчаной почвы. Растение плохо растёт на закисленных грунтах, поэтому рекомендуется их раскислить. Открытые солнечные места подходят для её посева, так как в тени урожайность снижается. Удобрение почвы перед посевом является важным этапом: на каждый квадратный метр нужно внести 50-60 граммов фосфорных и калийных удобрений.

Перед посевом рекомендуется замочить семена в растворе "Эпина" для повышения урожайности. Семена высаживают в бороздки глубиной 4-5 см с расстоянием 12-15 см между ними. В течение первых двух недель важно поддерживать влажность почвы, а после того как чечевица наберёт силу, полив можно проводить 2-3 раза в неделю.

Популярные сорта чечевицы включают 'Анфия', 'Октава' и 'Невеста'. Эти сорта отличаются устойчивостью к болезням и высокими вкусовыми качествами.

Чечевица — это полезное и неприхотливое растение, которое стоит вырастить на даче. Несмотря на свою меньшую популярность среди российских дачников по сравнению с горохом и фасолью, чечевица обладает большими полезными свойствами.

Уточнения

Чечевица пищевая или Чечевица обыкновенная, или Чечевица культурная (лат. Lens culinaris) — травянистое растение; вид рода Чечевица (Lens) семейства Бобовые (Fabaceae).

