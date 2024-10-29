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Всё о том, как выбрать огурцы: секреты, которые увеличат ваш урожай

2:51
Садоводство

На дачных участках огурцы занимают важное место, и многие не представляют лето без хрустящих свежих огурчиков или крепких соленых на зиму. У каждого, кто занимается их посадкой, есть свои любимые сорта, отличающиеся вкусом, урожайностью и надежностью. Однако с таким разнообразием сортов может возникнуть вопрос о том, как выбрать подходящий.

Всё о том, как выбрать огурцы: секреты, которые увеличат ваш урожай
Фото: commons.wikimedia.org. by Magnus Manske, CC BY-SA 3.0

Ставим цели

Для начала стоит определить, для чего нужны огурцы. Хотя существуют универсальные сорта, большинство из них различается по назначению. Салатные огурцы обычно имеют толстую форму и не подходят для консервирования и засолки, так как в рассоле становятся мягкими. Популярными салатными сортами являются 'Апрельский' F1, 'Изящный', 'Феникс' и 'Алтайский ранний 166'.

Для засолки важно правильно выбрать сорт

Сорта для засолки и консервирования более разнообразны и могут быть меньшего размера. К традиционным засолочным сортам относятся 'Каскад', 'Муромский 36', 'Нежинский', 'Миг' и 'Воронежский'. Существует также множество гибридов, подходящих для консервирования, таких как 'Родничок' F1, 'Кристина' F1 и 'Маринда' F1.

Определяемся с местом посадки

Огурцы делятся на пчелоопыляемые и партенокарпические (самоопыляемые). Для теплиц предпочтительнее использовать партенокарпические сорта, так как они завязывают плоды без опыления. Пчелоопыляемые сорта можно высаживать и в открытом грунте, при условии, что насекомые смогут посещать цветы. У гурманов есть мнение, что пчелоопыляемые сорта вкуснее. Популярными среди них являются 'Фермер' F1, 'Родничок' F1 и 'Зозуля' F1.

Выбираем сроки

Огурцы бывают раннеспелыми, среднеспелыми и позднеспелыми. Для обеспечения свежими огурцами на столе с июня и до осени рекомендуется сажать несколько сортов с различными сроками созревания. Ранние сорта: 'Каскад', 'Конкурент' и 'Изящный'. Среднеспелые: 'Миг', 'Нежинский' и 'Атлант'. Позднеспелые сорта сажают реже, но к ним относятся 'Победитель' и 'Витязь'.

Обращаем внимание на устойчивость к болезням

Устойчивость сорта к болезням может стать решающим фактором при выборе. Многие современные сорта и гибриды обладают повышенной устойчивостью к таким заболеваниям, как ложная мучнистая роса и бактериоз. Рекомендуется сажать от трех до семи различных сортов, чтобы увеличить шансы на высокий урожай в любых условиях.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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