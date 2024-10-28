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Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах

1:31
Садоводство

Мошки в комнатных растениях — частая проблема, и чтобы избавиться от них раз и навсегда, важно точно определить причину их появления. Это позволяет эффективно устранить вредителей с первого раза и избежать множества ненужных экспериментов.

Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах
Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Вот несколько проверенных способов избавления от мошек:

  1. Начните с проверки почвы. Избыточная влажность привлекает насекомых, поэтому дайте грунту просохнуть и слегка взрыхлите его. Это создаст для мошек неподходящую среду.
  2. Если проблема зашла слишком далеко, старый грунт лучше заменить на новый, чтобы избавиться от вредителей, которые могут прятаться глубоко в почве.
  3. Использование слабого раствора марганцовки помогает эффективно бороться с насекомыми. Полейте почву светло-розовым раствором, но избегайте высокой концентрации, чтобы не повредить растения.
  4. Альтернативой может стать мыльный раствор: он также уничтожает мошек, но важно не переборщить с концентрацией, чтобы не повысить щелочность почвы.
  5. Эффективный способ — разложить на поверхности почвы тонкие дольки чеснока.
  6. Для дополнительного отпугивающего эффекта воткните в грунт корочки апельсиновой кожуры.
  7. Наконец, можно прибегнуть к специальным препаратам, таким как "Гром-2", "Базудин" или "Актара" (разводится 0,1 г на литр воды) — они безопасны для растений при правильном применении.
Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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