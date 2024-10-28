Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мошки в комнатных растениях — частая проблема, и чтобы избавиться от них раз и навсегда, важно точно определить причину их появления. Это позволяет эффективно устранить вредителей с первого раза и избежать множества ненужных экспериментов.

Фото: creativecommons.org by Martin Cooper is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Вот несколько проверенных способов избавления от мошек:

Начните с проверки почвы. Избыточная влажность привлекает насекомых, поэтому дайте грунту просохнуть и слегка взрыхлите его. Это создаст для мошек неподходящую среду. Если проблема зашла слишком далеко, старый грунт лучше заменить на новый, чтобы избавиться от вредителей, которые могут прятаться глубоко в почве. Использование слабого раствора марганцовки помогает эффективно бороться с насекомыми. Полейте почву светло-розовым раствором, но избегайте высокой концентрации, чтобы не повредить растения. Альтернативой может стать мыльный раствор: он также уничтожает мошек, но важно не переборщить с концентрацией, чтобы не повысить щелочность почвы. Эффективный способ — разложить на поверхности почвы тонкие дольки чеснока. Для дополнительного отпугивающего эффекта воткните в грунт корочки апельсиновой кожуры. Наконец, можно прибегнуть к специальным препаратам, таким как "Гром-2", "Базудин" или "Актара" (разводится 0,1 г на литр воды) — они безопасны для растений при правильном применении.