7 секретов для богатого урожая чеснока осенью

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенняя посадка под зиму — важная традиция для многих огородников, ведь благодаря ей можно обеспечить себя свежими овощами уже в начале следующего сезона. Среди популярных культур для такой посадки — лук, морковь, свёкла, и даже томаты. Но особое внимание стоит уделить чесноку, ведь его посадка таит в себе множество нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не остаться без урожая.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Один из важных аспектов — выбор подходящего участка. Опытные садоводы предупреждают: нельзя сажать чеснок на грядке, где он уже рос в прошлом сезоне, или даже на месте лука. Чтобы почва восстановилась, важно соблюдать временной интервал — вернуть чеснок на прежнее место можно только спустя четыре года. Также неподходящими предшественниками считаются тыквы, петрушка, кинза, морковь, свёкла и растения семейства паслёновых.

Ещё один фактор, о котором часто забывают новички, — это загущенная посадка. Чесноку необходимо достаточно "личного пространства", иначе головки не вырастут крупными. Дачники советуют выдерживать расстояние не менее 8 см, а при посадке крупных зубчиков — до 15 см.

Кроме того, посадочный материал требует правильной подготовки. Зубчики чеснока нельзя сажать без защитной шелухи, иначе шанс на их прорастание значительно уменьшается. Разделение зубчиков лучше проводить непосредственно перед посадкой. Для защиты от заболеваний рекомендуется обработка слабым раствором марганцовки.

Наконец, с подкормками тоже стоит быть осторожнее: азотные удобрения осенью для чеснока не нужны, а их избыток приведёт к непропорциональному росту зелени в ущерб головке.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

