Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как раз и навсегда избавиться от мошек в цветах
Рынок авто под давлением: ставка ЦБ и её влияние на автокредиты
В России растёт популярность болотинга среди туристов
Группа "ТАТУ" воссоединилась ради корпоративов
Ученые открыли новый путь к точной диагностике депрессивных расстройств
Путин может уволить двух губернаторов до конца года
Зимний макияж: как избежать главных ошибок
Стало известно, за какие мелкие нарушения ГИБДД может лишить прав
Зачем добавлять клюкву и лук в квашеную капусту

7 секретов для богатого урожая чеснока осенью

1:54
Садоводство

Осенняя посадка под зиму — важная традиция для многих огородников, ведь благодаря ей можно обеспечить себя свежими овощами уже в начале следующего сезона. Среди популярных культур для такой посадки — лук, морковь, свёкла, и даже томаты. Но особое внимание стоит уделить чесноку, ведь его посадка таит в себе множество нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы не остаться без урожая.

7 секретов для богатого урожая чеснока осенью
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, PDM

Один из важных аспектов — выбор подходящего участка. Опытные садоводы предупреждают: нельзя сажать чеснок на грядке, где он уже рос в прошлом сезоне, или даже на месте лука. Чтобы почва восстановилась, важно соблюдать временной интервал — вернуть чеснок на прежнее место можно только спустя четыре года. Также неподходящими предшественниками считаются тыквы, петрушка, кинза, морковь, свёкла и растения семейства паслёновых.

Ещё один фактор, о котором часто забывают новички, — это загущенная посадка. Чесноку необходимо достаточно "личного пространства", иначе головки не вырастут крупными. Дачники советуют выдерживать расстояние не менее 8 см, а при посадке крупных зубчиков — до 15 см.

Кроме того, посадочный материал требует правильной подготовки. Зубчики чеснока нельзя сажать без защитной шелухи, иначе шанс на их прорастание значительно уменьшается. Разделение зубчиков лучше проводить непосредственно перед посадкой. Для защиты от заболеваний рекомендуется обработка слабым раствором марганцовки.

Наконец, с подкормками тоже стоит быть осторожнее: азотные удобрения осенью для чеснока не нужны, а их избыток приведёт к непропорциональному росту зелени в ущерб головке.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Авто
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
Dong Feng-31. Межконтинентальная баллистическая ракета Китая готова уничтожать врага Дмитрий Плотников В НАТО приготовили Крыму и Калининграду по 2 ядерных ракеты на город Олег Володин Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Почему сейчас стало опасно прикуривать чужую машину
Последние материалы
Антон Силуанов о создании валюты БРИКС: запасной вариант
Что упало, то пропало: почему есть с пола — риск
Лариса Долина рассказала о своей особенной диете на мантах: вес уходит
Врач-невролог обозначил идеальное время для здорового сна
7 секретов для богатого урожая чеснока осенью
В ГД предложили выплачивать сто тысяч рублей женщинам, родившим до 25 лет
Убившим подростка мигрантам дали до 18 лет колонии
В Тюменской области четыре человека пострадали в ДТП с участием кабанов
Путешествие на Стреле предложат на Роза Хутор в межсезонье
Ростовские ветеринары спасли жизнь беременной крольчихи из контактного зоопарка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.