Дачная пряная грядка: советы по размещению и уходу

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На дачах особое внимание уделяется пряно-ароматическим и лекарственным травам, которые служат приправами, лекарственным сырьем и декоративными растениями. Пряные растения можно разместить даже на небольшой даче, предпочтительно группами на солнечных участках, где они будут источать ароматические вещества под воздействием тепла.

Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун), CC BY-SA 3.0

Лекарственные и пряные травы отлично подходят для цветников в ландшафтном стиле, таких как миксбордеры. Они являются незаменимыми партнерами в смешанных культурах на огородных грядках и клумбах, часто составляя основу композиции. Эти растения не только красивы и приятно пахнут, но и не требуют особого ухода, помогая предотвратить распространение вредителей и болезней.

Например, лаванда отпугивает тлю от роз, а бордюр из цветущего тимьяна защищает овощные грядки от улиток и слизней. Шнит-лук, с его головчатыми розово-фиолетовыми соцветиями, может служить нарядным бордюром, предотвращающим поражение цветочных многолетников мучнистой росой и земляники — серой гнилью.

Некоторые пряные растения, такие как нивяник и полынь, активизируют вкусовые качества соседей, например, тысячелистник делает морковь сладкой и увеличивает содержание эфирных масел в моркови и корневой петрушке.

Среди рекомендуемых растений для пряной грядки можно выделить фенхель, розмарин, мелиссу, чабрец, лофант, душицу, майоран, шалфей, змееголовник, чабер, лаванду, иссоп и дубровник.

При создании пряной грядки важно учитывать, что некоторые травы могут разрастаться и вытеснять другие растения. Контролировать их рост можно с помощью стрижки или ограничителей, таких как плитка или кирпич. Сначала участок разделяется на квадраты, которые можно оформлять в стиле пэчворк, что выглядит живописно и модно.

Грядки с лавандой, шалфеем и розмарином в оформлении из самшита придадут даче южный колорит. А создание грядки в старом колесе от телеги добавит провинциального шарма. Для этого под обод колеса подкладываются кирпичи, промежутки заполняются землей, а в сектора высаживаются необходимые растения, такие как кервель, шнит-лук, тимьян и укроп.

Уточнения

Пря́ности — различные части растений, обладающие специфическим, в той или иной мере устойчивым ароматом и вкусом, традиционно добавляемые в пищу в малых дозах, в основном, с целью улучшения вкусовых качеств продуктов, а также для предотвращения их быстрой порчи.

