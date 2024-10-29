Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дачная пряная грядка: советы по размещению и уходу
Как улучшить вкус отварной картошки
Аллергия не помеха: 5 пород кошек для комфортного соседства
Алла Пугачёва прокомментировала новость о разводе с Максимом Галкиным*
В исторической части Сеула для посетителей вводится комендантский час
Британские учёные выяснили, что с возрастом воробьи заводят меньше друзей
Названы главные опасности зимней езды на автомобиле
Стильный интерьер без больших затрат: простые советы
Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок

Строим парник: бюджетные решения для дачников

4:02
Садоводство

Парник представляет собой простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады. Его обустройство доступно каждому. Важными аспектами являются выбор материала, правильное сооружение, установка и обогрев парника.

Строим парник: бюджетные решения для дачников
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Парники отличаются от теплиц, что было ранее обсуждено. Парник — это небольшое неотапливаемое сооружение высотой до 1,5 м, в то время как теплицы могут достигать 3 м и более. Теплицы часто оборудованы искусственным отоплением, тогда как парники используют солнечные лучи и тепло, выделяемое при разложении биотоплива.

Иногда выделяют тоннельные укрытия, однако для простоты их можно рассматривать как разновидность парников. Одним из отличий парников является простота их изготовления. Создание теплицы требует больших усилий, навыков и затрат, тогда как парник можно соорудить самостоятельно из доступных и недорогих материалов.

Чаще всего для покрытия парников используют полиэтиленовую пленку или нетканый укрывной материал. В некоторых случаях применяют сотовый поликарбонат или стекла от оконных рам. Каркас парника может быть различных форм: дугообразной, треугольной или в виде "домика".

Для его создания используются полипропиленовые трубы, металлическая арматура, деревянные бруски или оконные рамы. Парники могут быть стационарными или временными укрытиями для растений.

Для обустройства простейшего парника могут быть использованы готовые дуги из полипропиленовой трубы и полиэтиленовая пленка. Дуги устанавливаются на деревянную раму или просто вкапываются в землю. Расстояние между дугами должно составлять 50 см, а пленка фиксируется кирпичами, чтобы избежать срыва ветром. Для повышения жесткости конструкции могут применяться горизонтальные рейки.

Если конструкция из дуг кажется недостаточно прочной, можно создать парник из деревянных решеток. Это сооружение собирается так же быстро, но обеспечивает большую жесткость и устойчивость. Тем не менее, такая конструкция не подходит для высоких растений.

Стационарный парник из деревянных брусков и досок обладает повышенной прочностью и устойчивостью. Создание такого парника не требует специальных навыков — достаточно иметь пилу и молоток. Размеры и форма парника зависят от имеющихся материалов и выращиваемых культур.

Для долговечного парника можно использовать каркас из стальных труб или уголков. Его можно покрыть пленкой или сотовым поликарбонатом. Такие конструкции легко собирать и разбирать, что упрощает их перемещение и хранение.

Для создания парника из старых оконных рам потребуется несколько рам, длинные доски и кирпичи для фундамента. Процесс сборки включает подгонку рам, установку кирпичей, крепление досок и оконных рам. Необходимо оставить возможность открывания хотя бы одной рамы для вентиляции.

Место для парника рекомендуется выбирать с востока на запад, чтобы минимизировать тени и обеспечить оптимальное освещение. Участок должен быть ровным, защищенным от ветров и хорошо освещенным.

Для обогрева парника можно использовать электроэнергию, солнечное тепло или биотопливо. Варианты обогрева включают нагревательные провода, солнечное обогревание и использование навоза. Биотопливный метод считается наиболее эффективным, так как тепло выделяется при разложении навоза. Существуют разные виды навоза, каждый из которых имеет свои особенности разложения и выделения тепла.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
Наука и техника
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства Аудио 
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО
Военные новости
БМП M2 Bradley. Американский броневик, униженный российскими воинами в зоне СВО Аудио 
Популярное
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра

Россия решила пополнить свои запасы драгоценных металлов, добавив в них серебро в большом количестве, говорится в материале издания The Daily Reckoning.

Россия сделала нестандартный шаг, начав пополнять запасы серебра
Cointribune: Россия не сидит сложа руки в ситуации с замороженными активами
Во Франции обнаружили, что Россия не сидит сложа руки в ситуации с заморозкой её активов
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Межконтинентальная баллистическая ракета Ярс. Мощь, точность и неуязвимость Дмитрий Плотников Румыния разработала законопроект, разрешающий сбивать российские дроны. Как это будет на практике? Любовь Степушова Что первично и вторично — зубы или волосы? Однозначного ответа нет Сергей Лебедев
Чем рыбий жир отличается от омега-3 добавок
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Под какие культуры нельзя вносить золу
Под какие культуры нельзя вносить золу
Последние материалы
Стильный интерьер без больших затрат: простые советы
Садальский о мистических событиях перед смертью Караченцова: над ним витал рок
Что такое тоник, как его применять, плюсы и минусы использования этого средства
Что сделать с рыбой, которая разваливается во время жарки и липнет к сковороде
Тренер: скручивания на пресс помогут сформировать талию
«Младший продинспектор был уличен в том, что брал взятки медом и зерном...» - писала газета «Гудок» 30 октября 1921 года
"Газпром" помог Венгрии снизить цены на газ и электроэнергию: они в 12 раз дешевле, чем в Швеции
Америка заявила о сокращении помощи Украине
Девушка-лунатик во сне купила на Wildberries товаров на 180 тыс рублей
Чеченцы могут массово отправиться в зону СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.