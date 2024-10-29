Строим парник: бюджетные решения для дачников

4:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Парник представляет собой простое сооружение, предназначенное для выращивания рассады. Его обустройство доступно каждому. Важными аспектами являются выбор материала, правильное сооружение, установка и обогрев парника.

Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Парники отличаются от теплиц, что было ранее обсуждено. Парник — это небольшое неотапливаемое сооружение высотой до 1,5 м, в то время как теплицы могут достигать 3 м и более. Теплицы часто оборудованы искусственным отоплением, тогда как парники используют солнечные лучи и тепло, выделяемое при разложении биотоплива.

Иногда выделяют тоннельные укрытия, однако для простоты их можно рассматривать как разновидность парников. Одним из отличий парников является простота их изготовления. Создание теплицы требует больших усилий, навыков и затрат, тогда как парник можно соорудить самостоятельно из доступных и недорогих материалов.

Чаще всего для покрытия парников используют полиэтиленовую пленку или нетканый укрывной материал. В некоторых случаях применяют сотовый поликарбонат или стекла от оконных рам. Каркас парника может быть различных форм: дугообразной, треугольной или в виде "домика".

Для его создания используются полипропиленовые трубы, металлическая арматура, деревянные бруски или оконные рамы. Парники могут быть стационарными или временными укрытиями для растений.

Для обустройства простейшего парника могут быть использованы готовые дуги из полипропиленовой трубы и полиэтиленовая пленка. Дуги устанавливаются на деревянную раму или просто вкапываются в землю. Расстояние между дугами должно составлять 50 см, а пленка фиксируется кирпичами, чтобы избежать срыва ветром. Для повышения жесткости конструкции могут применяться горизонтальные рейки.

Если конструкция из дуг кажется недостаточно прочной, можно создать парник из деревянных решеток. Это сооружение собирается так же быстро, но обеспечивает большую жесткость и устойчивость. Тем не менее, такая конструкция не подходит для высоких растений.

Стационарный парник из деревянных брусков и досок обладает повышенной прочностью и устойчивостью. Создание такого парника не требует специальных навыков — достаточно иметь пилу и молоток. Размеры и форма парника зависят от имеющихся материалов и выращиваемых культур.

Для долговечного парника можно использовать каркас из стальных труб или уголков. Его можно покрыть пленкой или сотовым поликарбонатом. Такие конструкции легко собирать и разбирать, что упрощает их перемещение и хранение.

Для создания парника из старых оконных рам потребуется несколько рам, длинные доски и кирпичи для фундамента. Процесс сборки включает подгонку рам, установку кирпичей, крепление досок и оконных рам. Необходимо оставить возможность открывания хотя бы одной рамы для вентиляции.

Место для парника рекомендуется выбирать с востока на запад, чтобы минимизировать тени и обеспечить оптимальное освещение. Участок должен быть ровным, защищенным от ветров и хорошо освещенным.

Для обогрева парника можно использовать электроэнергию, солнечное тепло или биотопливо. Варианты обогрева включают нагревательные провода, солнечное обогревание и использование навоза. Биотопливный метод считается наиболее эффективным, так как тепло выделяется при разложении навоза. Существуют разные виды навоза, каждый из которых имеет свои особенности разложения и выделения тепла.

Уточнения

Парни́к — малогабаритное неотапливаемое строение для защиты культурных растений от воздействия неблагоприятных погодных условий.

