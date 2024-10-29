Капуста: натуральный помощник в борьбе с болезнями

3:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста, как овощное и лекарственное растение, известна с древних времен. Сначала она подавалась патрициям на десерт, затем ее начали использовать более широко. Римляне верили, что регулярное употребление капусты делает людей крепкими и храбрыми, а болезни обходят их стороной. По преданию, великий полководец Александр Македонский всегда кормил своих воинов капустой перед боем. Капуста также была высоко оценена в Руси.

Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Сегодня белокочанная капуста занимает важное место на столах, особенно с началом Великого поста, который начинается 2 марта.

Капустная кладезь

Белокочанная капуста обладает многими ценными питательными свойствами и считается одним из важнейших овощей для лечебного и диетического питания. В ней содержится много азотистых веществ, из которых почти половина — легко усваиваемые белки. Капуста является богатым источником витамина С, в ней обнаруживается аскобиген, самый устойчивый вид этого витамина, которого в капусте в 50 раз больше, чем в сыром картофеле.

Важно помнить, что во внутренних листьях кочана содержится больше витамина С, чем в наружных.

Кроме того, капуста богата витаминами А, В1, В2, В3, В6, Р, К, U, а также холином, фолиевой и тартроновой кислотами; минеральными веществами, такими как калий, кальций, фосфор, марганец, железо, сера; тиогликозидами; сахарами (до 5,7%); белками (до 2,3%); жирами (около 1,6%); клетчаткой и другими полезными веществами.

Капусту употребляют в свежем, отварном, тушеном, квашеном и маринованном виде.

Капуста с приправами

Капуста имеет значительное лекарственное значение с времен Киевской Руси. Она обладает многосторонним лечебным действием: бактерицидным, фунгицидным, фитонцидным, язвозаживляющим, отхаркивающим, мочегонным, антисклеротическим, общеукрепляющим и многими другими свойствами.

Лечебный эффект капусты зависит от сроков и условий ее хранения. Свежий капустный сок считается самым полезным, а сок квашеной капусты весной также обладает хорошими лечебными свойствами, если правильно заквашен. В целых кочанах или половинках квашенной капусты витамина С больше, чем в шинкованной, что делает ее эффективным средством для профилактики гиповитаминоза С.

Для сохранения витаминов капусту следует хранить в прохладном месте, а квашеную капусту — в достаточном количестве рассола. При замораживании капусты в течение месяца теряется не более 10-15% первоначального количества витамина С. Повторная заморозка оттаявшей капусты может увеличить потерю витамина С до 30-40%.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

