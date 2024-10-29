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Пионы не цветут: 5 причин, о которых вы не подозревали, и их решения

3:22
Садоводство

В дачах весной трудно встретить участок, где не цветут травянистые пионы. Эти цветы заслуженно любимы многими поколениями дачников и часто передаются по наследству, так как могут расти на одном месте более 10 лет.

Пионы не цветут: 5 причин, о которых вы не подозревали, и их решения
Фото: commons.wikimedia.org by Gil-Estel, CC BY 3.0

Цветение происходит весной или в начале лета, начиная с мая, и продолжается около 3-4 недель, в зависимости от сорта. Учитывая различные сорта, цветение может быть ранним или поздним. После отцветания пионов их резная лиственная масса создаёт прекрасный фон для других растений в течение всего лета.

Для регулярного цветения пионы нужно периодически делить и пересаживать. Если растение здоровое, то цветение новых деленок не заставит себя ждать. Однако иногда после пересадки пион может перестать цвести, даже при наличии большого куста и здоровой зелени.

Среди основных причин, по которым пион не цветёт, можно выделить:

  1. Неправильная глубина посадки. Пионы не переносят заглубления; уровень почвы должен находиться на 3-4 пальца над почкой. Глубокая посадка замедляет цветение, так как растению нужно время, чтобы адаптироваться. При слишком мелкой посадке почки могут подмерзнуть.
  2. Неподходящее место. Пионы требуют солнечного места и не цветут в глубокой тени.
  3. Возраст куста. Старые пионы могут снижать интенсивность цветения. Рекомендуется выкопать куст, осмотреть корни и разделить на небольшие деленки с 3-5 почками.
  4. Слишком маленькие деленки. Делёнки с 1-2 почками потребуют много времени для цветения. Большие деленки с более чем 5 почками нужно делить для нормального роста.
  5. Частая пересадка. Пионы не любят частых перемещений; чтобы окрепнуть, растению нужно 5 лет.
    Иногда пион может выбросить бутоны, но не раскрыться, что является сигналом нехватки питания. В таких случаях необходимо удобрить почву.

Кроме перечисленных факторов, на цветение пионов также влияет полив. Обильный и своевременный полив в июле-августе скажется на количестве цветков в следующем году. Пионы плохо переносят тревожение весной, поэтому пересадку лучше проводить в конце лета или осенью.

Многие дачники, покупая корешки весной, сталкиваются с проблемами. Если корешки были приобретены зимой, их лучше хранить в упаковке с торфом или мхом в холодильнике до высадки. В случае невозможности высадки весной, корешки следует разместить в контейнер с грунтом.

Удачное сочетание пионов и роз радует глаз. Опытные дачники делятся, что даже небольшие деленки с одной почкой со временем могут давать цветы. Например, корешки пионов из Киевского ботанического сада, предназначенные для продажи, были разного размера, но с терпением можно дождаться цветения.

Не стоит отчаиваться, если пион не цветет. Следует выяснить причины и устранить их, после чего растение может отблагодарить пышными цветами.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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