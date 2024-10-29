Пионы не цветут: 5 причин, о которых вы не подозревали, и их решения

В дачах весной трудно встретить участок, где не цветут травянистые пионы. Эти цветы заслуженно любимы многими поколениями дачников и часто передаются по наследству, так как могут расти на одном месте более 10 лет.
Цветение происходит весной или в начале лета, начиная с мая, и продолжается около 3-4 недель, в зависимости от сорта. Учитывая различные сорта, цветение может быть ранним или поздним. После отцветания пионов их резная лиственная масса создаёт прекрасный фон для других растений в течение всего лета.
Для регулярного цветения пионы нужно периодически делить и пересаживать. Если растение здоровое, то цветение новых деленок не заставит себя ждать. Однако иногда после пересадки пион может перестать цвести, даже при наличии большого куста и здоровой зелени.
Среди основных причин, по которым пион не цветёт, можно выделить:
Кроме перечисленных факторов, на цветение пионов также влияет полив. Обильный и своевременный полив в июле-августе скажется на количестве цветков в следующем году. Пионы плохо переносят тревожение весной, поэтому пересадку лучше проводить в конце лета или осенью.
Многие дачники, покупая корешки весной, сталкиваются с проблемами. Если корешки были приобретены зимой, их лучше хранить в упаковке с торфом или мхом в холодильнике до высадки. В случае невозможности высадки весной, корешки следует разместить в контейнер с грунтом.
Удачное сочетание пионов и роз радует глаз. Опытные дачники делятся, что даже небольшие деленки с одной почкой со временем могут давать цветы. Например, корешки пионов из Киевского ботанического сада, предназначенные для продажи, были разного размера, но с терпением можно дождаться цветения.
Не стоит отчаиваться, если пион не цветет. Следует выяснить причины и устранить их, после чего растение может отблагодарить пышными цветами.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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