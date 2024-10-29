Как укоренить розу из букета: достаточно всего одного нераскрывшегося бутона

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как вырастить

Полейте куст за день до того, как вы обрежете розы, если вы будете укоренять ее не из букета. Срезайте цветок рано утром. Выбирайте стебли сразу под бутонами, которые вот-вот раскроются. Сразу же поместите черенки в емкость с водой, подальше от прямых солнечных лучей.

После этого следует соскоблить пару полосок зеленой кожицы с нижней части стебля розы. Однако не стоит снимать кожу вокруг стебля полностью. Затем удалите бутон розы и почти все листья (оставьте пару).

Эти процедуры помогут стимулировать рост корней. После этого воткните черенок розы в почву, хорошенько полейте и наденьте влагозащитный чехол. Поместите горшок с черенком в место с непрямым солнечным светом.

Розе потребуется около 12 месяцев, чтобы она полностью укоренилась и была готова к посадке в саду.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

