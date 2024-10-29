Устойчивое здоровье с имбирем: что нужно знать

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Значимость имбиря как лекарственного растения нельзя переоценить. Ботаническое название — имбирь лекарственный, или настоящий (Zingiber officinale). Это декоративное растение, которое можно вырастить в домашних условиях из купленного корневища. Родиной имбиря считаются экзотические острова Бисмарка, а его культивирование происходит в таких тропических странах, как Индия, Малайзия, Китай и других.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net, CC BY-SA 2.0

Полезные свойства имбиря

Имбирь пользуется большой популярностью зимой и в начале весны, когда он становится важным компонентом в рационе. Он помогает защищать организм от инфекций, улучшать память, повышать сексуальную активность и способствовать снижению веса. Используется корневище имбиря как в свежем, так и в сушеном виде (в виде порошка), а также в настоях и эфирных маслах.

Имбирь богат различными полезными веществами, включая незаменимые аминокислоты, крахмал, белки, жиры, углеводы, клетчатку, а также макро- и микроэлементы: кальций, магний, железо, цинк, селен. В его составе присутствует эфирное масло, в которое входит сесквитерпен — это вещество придает имбирю характерный аромат. Среди биологически активных компонентов можно выделить бисаболен, борнеол и фарнезен, а жгучий вкус обеспечивается гингеролом.

Для использования корневище имбиря нужно очистить от корки и вымочить в воде в течение 24 часов, а затем высушить на солнце. Корневище, посаженное в конце марта, можно будет использовать через 10 месяцев.

Применение имбиря при различных заболеваниях

Имбирь против простуды и гриппа

Имбирный чай — известное потогонное и согревающее средство, помогает при простудах. Чай можно приготовить просто, добавив имбирь в кипяток, или добавив дополнительные ингредиенты, такие как лимон, мед и другие. Но важно помнить, что не стоит пить имбирный чай на ночь, так как он может вызвать бессонницу.

Имбирь для сохранения молодости

Имбирь способствует сохранению молодости благодаря своим тонизирующим свойствам. Его рекомендуется вводить в рацион после 30 лет, добавляя в различные блюда.

Имбирь против головной боли

Настой имбиря может быть эффективным средством для улучшения состояния при головной боли, особенно если она связана с проблемами кишечника.

Имбирь для похудения

Имбирь активизирует обмен веществ, что способствует снижению веса. Эффективны имбирные обертывания для проблемных зон.

Имбирь для улучшения памяти

Эфирное масло имбиря используется для улучшения памяти. Считается, что оно эффективно даже при полной потере памяти.

Имбирь для улучшения состава крови

Имбирь способствует улучшению состава крови, снижая уровень холестерина и стимулируя кровообращение.

Предостережение: Перед использованием имбиря необходимо проконсультироваться с врачом, особенно при наличии заболеваний желчевыводящих путей и индивидуальной непереносимости.

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

