Почему свекла — идеальный суперфуд для здоровья и красоты

Свёкла — уникальный и ценный продукт, полезный для здоровья и красоты. В её составе — множество важных микроэлементов, аминокислот и витаминов, таких как калий, магний, железо, фосфор и фолиевая кислота, что делает её важной частью рациона.
Свекла давно ценится за свои лечебные свойства, которые упоминались ещё Гиппократом: противовоспалительное, гипотензивное, антисклеротическое и общеукрепляющее действия помогают при тромбофлебите, атеросклерозе, анемии и многих других недугах.
Включение свеклы в рацион может предотвратить весенний авитаминоз, улучшить состав крови, поддержать здоровье печени и помочь в лечении заболеваний желчного пузыря. Свежевыжатый свекольный сок, например, улучшает кроветворение, а отварной свекольник, в состав которого добавляют лимонную кислоту, богатый зеленью и овощами, подходит для повседневного питания и укрепления иммунитета.
Помимо применения в кулинарии, свекла полезна и в уходе за кожей. Питьё свекольного сока может помочь сохранить свежий вид лица, что активно используется в косметологии. Также свекольный квас и отвар полезны для поддержания фигуры и улучшения работы кишечника, что особенно ценится в диетическом питании.
Для тех, кто желает разнообразить блюда, существуют разнообразные рецепты, начиная от холодного литовского борща и заканчивая свеклой, фаршированной яблоками, рисом и изюмом. Эти блюда не только полезны, но и насыщают организм необходимыми веществами.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.
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