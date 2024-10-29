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Почему свекла — идеальный суперфуд для здоровья и красоты

1:43
Садоводство

Свёкла — уникальный и ценный продукт, полезный для здоровья и красоты. В её составе — множество важных микроэлементов, аминокислот и витаминов, таких как калий, магний, железо, фосфор и фолиевая кислота, что делает её важной частью рациона.

Почему свекла — идеальный суперфуд для здоровья и красоты
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Свекла давно ценится за свои лечебные свойства, которые упоминались ещё Гиппократом: противовоспалительное, гипотензивное, антисклеротическое и общеукрепляющее действия помогают при тромбофлебите, атеросклерозе, анемии и многих других недугах.

Включение свеклы в рацион может предотвратить весенний авитаминоз, улучшить состав крови, поддержать здоровье печени и помочь в лечении заболеваний желчного пузыря. Свежевыжатый свекольный сок, например, улучшает кроветворение, а отварной свекольник, в состав которого добавляют лимонную кислоту, богатый зеленью и овощами, подходит для повседневного питания и укрепления иммунитета.

Помимо применения в кулинарии, свекла полезна и в уходе за кожей. Питьё свекольного сока может помочь сохранить свежий вид лица, что активно используется в косметологии. Также свекольный квас и отвар полезны для поддержания фигуры и улучшения работы кишечника, что особенно ценится в диетическом питании.

Для тех, кто желает разнообразить блюда, существуют разнообразные рецепты, начиная от холодного литовского борща и заканчивая свеклой, фаршированной яблоками, рисом и изюмом. Эти блюда не только полезны, но и насыщают организм необходимыми веществами.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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