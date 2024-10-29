Сроки хранения семян: продлеваем их всхожесть правильно

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Перед посевной важно подготовить семена, собранные и приобретённые ранее. Особенно значимо учитывать дату их сбора или срок годности для проверки их пригодности. Приведенные рекомендации по сохранению всхожести помогут избавиться от семян, утративших свои свойства, и спланировать посевные работы.

Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Golik, CC BY-SA 3.0

Как проверить всхожесть

Если на семенах нет указанных дат, но выбрасывать их жалко, можно оценить их состояние проращиванием. Для этого семена намачивают и раскладывают на влажную марлю, создавая "влажную камеру", соблюдая подходящий температурный режим. Такой способ позволяет определить их всхожесть без лишних затрат.

Таблица по срокам и условиям посева

Сохранение всхожести для основных овощных культур, как и сроки их посадки, указаны в таблице. Эти данные помогают ориентироваться в средней полосе России. Например:

Арбуз: всхожесть сохраняется 6-8 лет, температура для проращивания — 20-30°С, сроки посева — первая декада мая.

Огурец: всхожесть сохраняется до 8 лет, температура — 20-30°С, сроки посева — третья декада апреля и первая-вторая декады мая.

Подобные сведения упрощают планирование посевных работ и помогают ориентироваться на устойчивый урожай. Для некоторых культур приведены особые рекомендации, например, для шпината — сохранять всхожесть 2-3 года и соблюдать температуру проращивания в 10-12°С.

Семена для декора

Семена, которые утратили всхожесть, не обязательно выбрасывать. Они могут стать отличным материалом для декора, добавляя особый шарм и символизируя приближение весны в доме.

Уточнения

Се́мя — особая многоклеточная структура сложного строения, служащая для размножения и расселения семенных растений, обычно развивающаяся после оплодотворения из семязачатка (видоизменённый женский спорангий) и содержащая зародыш.

