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Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи

2:11
Садоводство

Перейдя в категорию популярных зелёных растений, петрушка уже давно прочно обосновалась на кухнях. В свежем или сушёном виде, её листья и корни добавляют почти ко всем блюдам, кроме сладких, придавая им аромат и неповторимый пряно-сладковатый вкус.

Не просто приправа: причины добавить петрушку в каждый приём пищи
Фото: No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). by No machine-readable author provided. Ranveig assumed (based on copyright claims)., PDM

Исторические корни петрушки ведут в Средиземноморье, где её дикие формы были найдены на каменистых склонах полуострова Пелопоннес. Название растения происходит от греческого "Petroselinum", что означает "растущая на камне". Сначала петрушку выращивали как декоративное растение, используя её зелень для украшения домов и плетения венков для победителей древнегреческих игр, а также для украшения в торжественных случаях.

Петрушка — настоящая находка в мире зелени. В ней высоко содержание аскорбиновой кислоты, каротина, витаминов группы B, K и PP, а также таких минералов, как калий, магний, железо. Присутствие селена наделяет её антиканцерогенными свойствами. Состав петрушки способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и поддержанию организма в целом, очищая его от токсинов и солей тяжёлых металлов.

В народной медицине петрушка известна своими полезными свойствами для кожи, зрения, и даже в качестве средства для похудения. Семена растения добавляют в составы травяных чаёв для уменьшения веса, а сок, в сочетании с морковным и сельдерейным, используется для укрепления зрения. Также сок петрушки обладает свойствами, полезными при уходе за дёснами и для устранения неприятного запаха изо рта.

Интересным свойством петрушки является её успокаивающее действие, что объясняется наличием лития в составе. Зелень оказывает мягкий успокаивающий эффект и помогает в борьбе с депрессией. Помимо этого, считается, что петрушка положительно влияет на эмоциональное состояние, а отвар из семян полезен для мужского и женского здоровья.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая или Петрушка курчавая, (лат. Petroselinum crispum), — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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