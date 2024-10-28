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Секреты удобного выращивания рассады: что выбрать

Садоводство

Выращивание рассады — это один из ключевых этапов, с которым сталкиваются все, кто хочет получить здоровый урожай. Существует множество вариантов тары для рассады, и каждый имеет свои плюсы и минусы.

Секреты удобного выращивания рассады: что выбрать
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, PDM

Горшки для рассады

Простой способ — горшки, которые позволяют избежать пикировки, минимизируют риск повреждения корней и снижают вероятность корневых гнилей. Однако размещение большого количества горшков на подоконнике — задача непростая.

Ящики для рассады

Использование ящиков помогает сэкономить пространство. Удобные для переноса, они могут быть пластиковыми или деревянными, но при пересадке могут травмировать корни, а вес ящика с землей может затруднить транспортировку.

Торфяные горшки и таблетки

Торфяные горшки и таблетки создают оптимальный водно-воздушный режим и не требуют выемки из грунта при пересадке, улучшая приживаемость. При этом они разлагаются в почве, становясь удобрением, но требуют постоянного контроля за влажностью.

Торфяные кассеты

Торфяные кассеты позволяют не вынимать растения при пересадке, защищая корни и становясь удобрением. Минус — склонность к быстрому размоканию и плесени.

Кассеты из ПВХ и полистирола

Эти кассеты долговечны, компактны, обеспечивают хорошие условия для корней и легко транспортируются, однако ПВХ содержит хлор, который может быть токсичен.

Другие варианты емкостей

Также можно использовать пластиковые стаканчики, ящики из подручных материалов, пакеты и даже бумажные стаканчики. Такие емкости подходят для небольших объемов рассады, но требуют тщательной подготовки.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени до момента развёртывания листа главного побега.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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