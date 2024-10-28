Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом

При укоренении черенков винограда зимой можно значительно увеличить шансы на выживание и дальнейший рост этой культуры. Для успешного укоренения черенки, подготовленные с осени, подготавливают к посадке еще до наступления весны.
Черенки (или чубуки) заготавливают в ноябре после обрезки лоз. Важно выбирать хорошо вызревшие побеги толщиной с карандаш и делить их на отрезки с 2-4 почками. Для предотвращения испарения влаги срезы обрабатывают воском или пластилином, а затем черенки хранят в холодильнике или погребе, обернув пленкой и присыпав песком.
Черенки нельзя держать на открытом воздухе более суток, иначе они начинают пробуждаться и терять влагу. Срезанные осенью побеги сохраняют влагу лучше, чем перезимовавшие на улице. В последних, за зиму из-за мороза часто теряется часть почек и влаги, что может сказаться на их приживаемости.
Перед укоренением черенки замачивают на пару суток, полностью погружая их в отстоянную или колодезную воду. Для ускорения роста корней можно добавить в воду стимуляторы вроде "Гетероауксина", цветочного меда или алоэ. После замачивания желательно обновить срезы и нанести царапины на нижней части черенка, чтобы стимулировать каллюс — основу для будущих корешков.
Существует несколько методов укоренения черенков:
Через три недели у черенков обычно появляются корешки, и их можно высаживать в грунт. Для успешного роста посадки поливают умеренно, используя прозрачные емкости для контроля корней. Если обнаруживаются проблемы с корнями, их удаляют до живой ткани и повторно ставят на укоренение в воду.
Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.
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