Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные раскрыли влияние интеллекта на проявления любви
Удивительные комнатные растения: выберите идеального зеленого питомца
Россия и Франция будут поставлять ядерное топливо на АЭС Венгрии
Шокирующие авто-мифы, которые оказались правдой
Как кошачьи царапины могут обернуться болезнью
Запрет на вейпы и алкоголь: Мальдивы ужесточают правила для туристов
Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи
Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном
Как правильно ухаживать за кожей рук, чтобы избежать трещин?

Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом

2:51
Садоводство

При укоренении черенков винограда зимой можно значительно увеличить шансы на выживание и дальнейший рост этой культуры. Для успешного укоренения черенки, подготовленные с осени, подготавливают к посадке еще до наступления весны.

Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом
Фото: commons.wikimedia.org by Esset V, CC BY-SA 4.0

Подготовка и хранение черенков

Черенки (или чубуки) заготавливают в ноябре после обрезки лоз. Важно выбирать хорошо вызревшие побеги толщиной с карандаш и делить их на отрезки с 2-4 почками. Для предотвращения испарения влаги срезы обрабатывают воском или пластилином, а затем черенки хранят в холодильнике или погребе, обернув пленкой и присыпав песком.

Черенки нельзя держать на открытом воздухе более суток, иначе они начинают пробуждаться и терять влагу. Срезанные осенью побеги сохраняют влагу лучше, чем перезимовавшие на улице. В последних, за зиму из-за мороза часто теряется часть почек и влаги, что может сказаться на их приживаемости.

Замачивание черенков

Перед укоренением черенки замачивают на пару суток, полностью погружая их в отстоянную или колодезную воду. Для ускорения роста корней можно добавить в воду стимуляторы вроде "Гетероауксина", цветочного меда или алоэ. После замачивания желательно обновить срезы и нанести царапины на нижней части черенка, чтобы стимулировать каллюс — основу для будущих корешков.

Способы укоренения

Существует несколько методов укоренения черенков:

  • Проращивание в воде. Черенки помещают в небольшую емкость с водой на 4 см, а для стимуляции образования корней устанавливают их на подогреве (например, на батарее).
  • Укоренение в рыхлом грунте. Черенки с косыми нижними срезами сажают в легкую почву, поддерживая постоянную влажность.
  • Использование торфяных таблеток. Черенки сажают в таблетки, заворачивают в пленку и выдерживают в теплом месте на протяжении 3 недель.
  • Метод с использованием аквариума. На пенопластовый мостик помещают черенки, опуская нижнюю часть в воду с аэрацией.
  • Молдавский метод. Длинную лозу сворачивают кольцом и закапывают в землю, оставляя на поверхности несколько почек.

Уход за черенками и проблемные моменты

Через три недели у черенков обычно появляются корешки, и их можно высаживать в грунт. Для успешного роста посадки поливают умеренно, используя прозрачные емкости для контроля корней. Если обнаруживаются проблемы с корнями, их удаляют до живой ткани и повторно ставят на укоренение в воду.

Уточнения

Виногра́д плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях
Наука и техника
Психологи объяснили, почему мы не нравимся себе на фотографиях Аудио 
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце
Домашние животные
Что нужно кошке для счастья: три ключевых аспекта заботы о питомце Аудио 
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна
Дизайн и интерьер
Как сделать маленькую кухню уютной: хитрости функционального дизайна Аудио 
Популярное
Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
В США рассказали о нестандартном решении России насчёт серебра
Пирамиды Гизы: истинные причины их строительства
АК-12. Современный рестайлинг легендарного автомата Калашникова Дмитрий Плотников Светлана Тома: Я хочу пожелать, чтобы моя Молдавия процветала! Анжела Якубовская Израиль — Иран. Ракетная атака, удовлетворившая общественное мнение всех участников Юрий Бочаров
Как избавиться от жира на животе без спортзала: советы фитнес-тренера
Сводка с фронта: аналитики из США поставили армию России на первое место рейтинга, в офисе Зеленского уныние
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Диетическая шарлотка без сахара: диета — это не повод отказываться от вкусного десерта
Последние материалы
Креативное оформление санузла: 3 необычные идеи
Праздничный вкус французской кухни: тарталетки с грибным жульеном
Израиль устроил геноцид палестинцев, потому что не знает свою историю
Как правильно ухаживать за кожей рук, чтобы избежать трещин?
Акушер-гинеколог раскритиковала лотосовые роды певицы Сати Казановой
Бонсай в домашних условиях: от новичка до мастера за несколько шагов
Учёные открыли новый потенциал 3D-печати из морской нержавейки
Как мифы о собаках подрывают их здоровье
Выращивание садовой земляники из семян: что нужно знать об уходе
В Польше хотят повысить тарифы на удобрения из России и Белоруссии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.