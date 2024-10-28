Спасаем черенки винограда: укоренение зимой, шаг за шагом

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При укоренении черенков винограда зимой можно значительно увеличить шансы на выживание и дальнейший рост этой культуры. Для успешного укоренения черенки, подготовленные с осени, подготавливают к посадке еще до наступления весны.

Фото: commons.wikimedia.org by Esset V, CC BY-SA 4.0

Подготовка и хранение черенков

Черенки (или чубуки) заготавливают в ноябре после обрезки лоз. Важно выбирать хорошо вызревшие побеги толщиной с карандаш и делить их на отрезки с 2-4 почками. Для предотвращения испарения влаги срезы обрабатывают воском или пластилином, а затем черенки хранят в холодильнике или погребе, обернув пленкой и присыпав песком.

Черенки нельзя держать на открытом воздухе более суток, иначе они начинают пробуждаться и терять влагу. Срезанные осенью побеги сохраняют влагу лучше, чем перезимовавшие на улице. В последних, за зиму из-за мороза часто теряется часть почек и влаги, что может сказаться на их приживаемости.

Замачивание черенков

Перед укоренением черенки замачивают на пару суток, полностью погружая их в отстоянную или колодезную воду. Для ускорения роста корней можно добавить в воду стимуляторы вроде "Гетероауксина", цветочного меда или алоэ. После замачивания желательно обновить срезы и нанести царапины на нижней части черенка, чтобы стимулировать каллюс — основу для будущих корешков.

Способы укоренения

Существует несколько методов укоренения черенков:

Проращивание в воде . Черенки помещают в небольшую емкость с водой на 4 см, а для стимуляции образования корней устанавливают их на подогреве (например, на батарее).

. Черенки помещают в небольшую емкость с водой на 4 см, а для стимуляции образования корней устанавливают их на подогреве (например, на батарее). Укоренение в рыхлом грунте . Черенки с косыми нижними срезами сажают в легкую почву, поддерживая постоянную влажность.

. Черенки с косыми нижними срезами сажают в легкую почву, поддерживая постоянную влажность. Использование торфяных таблеток . Черенки сажают в таблетки, заворачивают в пленку и выдерживают в теплом месте на протяжении 3 недель.

. Черенки сажают в таблетки, заворачивают в пленку и выдерживают в теплом месте на протяжении 3 недель. Метод с использованием аквариума . На пенопластовый мостик помещают черенки, опуская нижнюю часть в воду с аэрацией.

. На пенопластовый мостик помещают черенки, опуская нижнюю часть в воду с аэрацией. Молдавский метод. Длинную лозу сворачивают кольцом и закапывают в землю, оставляя на поверхности несколько почек.

Уход за черенками и проблемные моменты

Через три недели у черенков обычно появляются корешки, и их можно высаживать в грунт. Для успешного роста посадки поливают умеренно, используя прозрачные емкости для контроля корней. Если обнаруживаются проблемы с корнями, их удаляют до живой ткани и повторно ставят на укоренение в воду.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

