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Осенняя подкормка смородины: лучшие удобрения для крепких ягод

3:59
Садоводство

Поздняя осень — это оптимальное время для подкормки смородины, которая закладывает основу будущего урожая. Подобранные с умом удобрения помогут кустам пережить зимние холода и набраться сил для весеннего роста.

Осенняя подкормка смородины: лучшие удобрения для крепких ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, CC BY-SA 3.0

Опытные садоводы знают, что ноябрьская подкормка жизненно важна для здоровья и продуктивности смородины.

Зачем нужна осенняя подкормка

Осеннее внесение удобрений играет ключевую роль в жизненном цикле смородины. В это время растения переходят в состояние покоя и начинают запасать питательные вещества в корнях и ветках. Подкормка укрепляет иммунитет, повышает морозостойкость и создает энергетический запас для весеннего пробуждения. Правильное питание позволяет сформировать крепкие почки, из которых в следующем сезоне вырастут сочные ягоды.

Органические удобрения для смородины

Компост — одно из лучших органических удобрений, обогащающее почву гумусом и улучшает ее структуру. Его закладывают в неглубокие борозды вокруг куста и заделывают в землю. Перепревший навоз, богатый азотом, калием и фосфором, вносят по 4-5 кг на куст, распределяя равномерно вокруг растения. Свежий навоз не рекомендуется, так как он может вызвать ожоги корней.

Торф улучшает структуру почвы и насыщает ее органикой, что особенно полезно для глинистых грунтов. Его вносят в приствольные круги слоем в 2-3 см, аккуратно заделывая.

Минеральные удобрения

Фосфорные удобрения, такие как суперфосфат, способствуют укреплению корней и повышению зимостойкости. Дозировка — 30-40 г на квадратный метр. Калийные удобрения, например, сульфат калия, помогают смородине перенести морозы, увеличивая устойчивость к болезням. Оптимальная дозировка — 20-25 г на квадратный метр.

Комплексные минеральные удобрения для ягодных кустарников содержат сбалансированный набор питательных веществ, упрощая процесс подкормки и обеспечивая все необходимые элементы.

Особенности внесения удобрений

Подкормку проводят в сухую погоду, пока температура выше нуля. Удобрения распределяют вокруг куста, отступая 20-30 см от ствола. После внесения почву рыхлят и поливают, а затем мульчируют торфом, компостом или опилками, что защищает корни от промерзания и сохраняет влагу.

Количество удобрений зависит от возраста куста и плодородия почвы: молодым растениям нужно меньше питательных веществ, чем зрелым. На бедных почвах дозировку увеличивают, на плодородных — уменьшают.

Меры безопасности

При работе с удобрениями используйте перчатки и защитные очки. Не превышайте дозировки, чтобы избежать вреда для растений. Удобрения не следует вносить в замерзшую или сильно влажную почву, так как в таких условиях они могут вымываться в грунтовые воды.

Альтернативные методы подкормки

Зеленые удобрения, или сидераты, можно высевать в междурядьях смородины в конце лета. К ноябрю они образуют зеленую массу, которую затем заделывают в почву. Сидераты, такие как горчица, фацелия или рожь, обогащают почву органикой. Также полезна древесная зола, которая снабжает смородину калием и кальцием, снижая кислотность почвы (100-150 г на квадратный метр).

Настой крапивы — эффективное органическое удобрение, богатое азотом, — готовят путем настаивания крапивы в воде в течение недели, после чего разбавляют и используют для полива.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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