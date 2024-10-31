Сода для дачи: как одно средство защищает растения и улучшает урожай

Сода обладает уникальным химическим составом, благодаря которому она становится отличным помощником для дачников и хозяек.
Планируете использовать соду на даче? Откройте для себя наиболее популярные способы её применения.
Как снизить запах компоста
Компост ценится за свои удобрительные свойства, но его сильный запах — серьезный недостаток. Немного соды в компосте помогает нейтрализовать неприятные ароматы, делая работу с ним более комфортной.
Для защиты винограда
Сода способна предотвратить опасные болезни винограда, включая серую гниль. Обработка листьев содовым раствором снижает риск заражения и делает плоды слаще.
Защита растений от тли
Слабый содовый раствор может стать барьером для тли. Для этого нужно развести 30 граммов соды на литр воды и обработать растения, которые чаще всего подвержены нападению этих вредителей.
Для защиты капусты
Чтобы защитить капусту от вредителей, можно опудрить кочаны и почву вокруг них смесью муки и соды в равных пропорциях. Этот простой метод помогает сохранить урожай.
Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.