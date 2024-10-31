Сода для дачи: как одно средство защищает растения и улучшает урожай

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сода обладает уникальным химическим составом, благодаря которому она становится отличным помощником для дачников и хозяек.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Планируете использовать соду на даче? Откройте для себя наиболее популярные способы её применения.

Как снизить запах компоста

Компост ценится за свои удобрительные свойства, но его сильный запах — серьезный недостаток. Немного соды в компосте помогает нейтрализовать неприятные ароматы, делая работу с ним более комфортной.

Для защиты винограда

Сода способна предотвратить опасные болезни винограда, включая серую гниль. Обработка листьев содовым раствором снижает риск заражения и делает плоды слаще.

Защита растений от тли

Слабый содовый раствор может стать барьером для тли. Для этого нужно развести 30 граммов соды на литр воды и обработать растения, которые чаще всего подвержены нападению этих вредителей.

Для защиты капусты

Чтобы защитить капусту от вредителей, можно опудрить кочаны и почву вокруг них смесью муки и соды в равных пропорциях. Этот простой метод помогает сохранить урожай.

Уточнения