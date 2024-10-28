Выращивание садовой земляники из семян: что нужно знать об уходе

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая земляника, которая радует сладким, нежным вкусом и ярким ароматом, открывает сезон для любителей ягод. Ее часто называют королевой сада, а знакомство с этим растением сложно представить как случайное — многие садоводы выращивают ее на своих участках.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, CC BY-SA 3.0

Садовая земляника относится к семейству Розовых, представляет собой многолетнее растение с крупными тройчатыми листьями разных оттенков зелёного и белыми, реже розовыми цветками. Технически ягоды земляники — это разросшееся цветоложе, в котором содержатся светлые или коричневые орешки.

Масса ягоды может достигать 100 г, что зависит от сорта и времени созревания. Различают несколько групп сортов по срокам плодоношения: суперранние, ранние, среднего срока созревания, поздние, ремонтантные и нейтральные к длине дня. Для выращивания земляники в домашних условиях семена рекомендуется сеять в неглубокие емкости с дренажем, соблюдая правила полива и проветривания.

Пересадка в грунт проводится после первых всходов, когда установится стабильная погода. Удобрения подбираются в зависимости от фазы роста: в период бутонизации и плодоношения применяются органические и минеральные добавки.

Однако не все семена дают желаемые результаты: даже при соблюдении всех агротехнических норм у некоторых сортов урожай может быть невыразительным. Большинство крупноплодных сортов садовой земляники, предлагаемых на рынке, часто не сохраняют свои сортовые признаки, особенно в случае гибридов.

Семена с отметкой F1, как правило, дают урожай с небольшими ягодами, которые значительно уступают в аромате и вкусе. Для надёжного получения урожая лучше всего приобретать рассаду, полученную из усов проверенных сортов.

Некоторые садоводы увлечены экспериментами и занимаются селекцией самостоятельно, получая сорта с новыми характеристиками. Для скрещивания двух сортов требуется соблюдение условий изоляции растений. Результаты таких экспериментов могут отличаться по форме, плотности, аромату и размеру ягод.

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

