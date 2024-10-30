Как озеленить дом без забот: пять лучших комнатных растений для ленивых

Вырастить настоящие джунгли дома — задача не для всех, но добавить зелени и свежести в интерьер мечтают многие. Эти комнатные растения справятся даже с минимальным уходом и украсят ваш дом.
Сансевиерия
Этот стойкий комнатный цветок подойдет практически для любого климата. Единственное условие — избегать прямых солнечных лучей.
Эпипремнум золотистый
Растет быстро и прощает ошибки в уходе. Даже если вы забыли его полить и листья начали желтеть и вянуть, достаточно пары часов, чтобы он ожил.
Драцена окаймленная
Наименее прихотливая из всех драцен, она легко впишется в домашний и офисный интерьер. Достаточно обеспечить умеренный полив, опрыскивание и мягкий свет.
Пеларгония (герань)
Красота и неприхотливость в одном растении. Держите горшок на светлом подоконнике и поливайте три раза в неделю — и герань порадует вас свежими цветами.
Нолина (бокарнея)
Бутылочное дерево, как называют нолину, запасает воду в своем стволе, что позволяет ему спокойно пережить длительное время без полива.
Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.