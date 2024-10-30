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Как озеленить дом без забот: пять лучших комнатных растений для ленивых

1:12
Садоводство

Вырастить настоящие джунгли дома — задача не для всех, но добавить зелени и свежести в интерьер мечтают многие. Эти комнатные растения справятся даже с минимальным уходом и украсят ваш дом.

Как озеленить дом без забот: пять лучших комнатных растений для ленивых
Фото: flickr.com by Art (RUS) Potosi, PDM

Сансевиерия

Этот стойкий комнатный цветок подойдет практически для любого климата. Единственное условие — избегать прямых солнечных лучей.

Эпипремнум золотистый

Растет быстро и прощает ошибки в уходе. Даже если вы забыли его полить и листья начали желтеть и вянуть, достаточно пары часов, чтобы он ожил.

Драцена окаймленная

Наименее прихотливая из всех драцен, она легко впишется в домашний и офисный интерьер. Достаточно обеспечить умеренный полив, опрыскивание и мягкий свет.

Пеларгония (герань)

Красота и неприхотливость в одном растении. Держите горшок на светлом подоконнике и поливайте три раза в неделю — и герань порадует вас свежими цветами.

Нолина (бокарнея)

Бутылочное дерево, как называют нолину, запасает воду в своем стволе, что позволяет ему спокойно пережить длительное время без полива.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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