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Что добавить в лунку при посадке озимого лука

1:11
Садоводство

Если вы планируете посадить озимый лук, не стоит медлить — до окончания сезона посадки осталось всего несколько дней.

Что добавить в лунку при посадке озимого лука
Фото: creativecommons.org by Hans Braxmeier is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Опытные садоводы уверены, что в ноябре, особенно после первых чисел, высаживать лук уже не стоит, так как это отрицательно скажется на качестве урожая.

Планируя работы, обратите внимание на простой, но эффективный способ повышения урожайности.

В чем же секрет успешной посадки? Еще с начала осени бывалые огородники подбирают участок с рыхлой, не переувлажненной почвой, удобряя ее питательными веществами. Лучшие предшественники для лука — бобовые, помидоры или картофель, так как они обогащают грунт нужными минералами.

Но, несмотря на все меры, земля может оставаться недостаточно питательной. Поэтому в каждую лунку добавляют по ложке "волшебной смеси" — смеси золы и яичной скорлупы в равных пропорциях. Эти компоненты помогают создать для лука питательную среду, что благотворно сказывается на урожайности.

Прислушавшись к этому совету, можно ожидать щедрый и здоровый урожай лука.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые семейства амариллисовые порядка спаржецветные.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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