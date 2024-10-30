Что добавить в лунку при посадке озимого лука

Если вы планируете посадить озимый лук, не стоит медлить — до окончания сезона посадки осталось всего несколько дней.
Опытные садоводы уверены, что в ноябре, особенно после первых чисел, высаживать лук уже не стоит, так как это отрицательно скажется на качестве урожая.
Планируя работы, обратите внимание на простой, но эффективный способ повышения урожайности.
В чем же секрет успешной посадки? Еще с начала осени бывалые огородники подбирают участок с рыхлой, не переувлажненной почвой, удобряя ее питательными веществами. Лучшие предшественники для лука — бобовые, помидоры или картофель, так как они обогащают грунт нужными минералами.
Но, несмотря на все меры, земля может оставаться недостаточно питательной. Поэтому в каждую лунку добавляют по ложке "волшебной смеси" — смеси золы и яичной скорлупы в равных пропорциях. Эти компоненты помогают создать для лука питательную среду, что благотворно сказывается на урожайности.
Прислушавшись к этому совету, можно ожидать щедрый и здоровый урожай лука.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые семейства амариллисовые порядка спаржецветные.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.