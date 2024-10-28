Зачем при посaдке кaртофеля в лунки клaдут горох? Чтобы получить шикaрный урожaй

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Зачем каждый год при посадке картофеля в каждую лунку добавлять горох или бобы? Опытные огородники знают ответ на этот вопрос: благодаря такому приёму можно получить великолепный урожай.

Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, CC BY 3.0

Вместе с клубнем картофеля в лунку кладут 3-4 горошины и горсть древесной золы. На корнях этих растений образуются азотные шарики и колонии клубеньковых бактерий, которые выделяют в почву азот. Азот — важный элемент, необходимый для формирования крупных и здоровых клубней.

По мере созревания гороха стручки обрывают и используют для переработки. Горох препятствует росту сорняков, повышает урожайность и служит защитой от колорадского жука и проволочника. Вместо гороха можно добавить сою, фасоль или бобы. Предпочтительнее бобы — они не заглушают картофель, успевая созреть до уборки урожая. Ботву бобов срезают серпом заранее, чтобы собрать стручки на семена, а ботву закладывают в компост.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён.

