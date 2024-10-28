Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шесть эффективных упражнений для похудения
Как еда перед сном может помочь вам лучше спать
Как защитить уши вашей собаки от инфекций и зуда
Как меняется автомобиль: привычные элементы уходят в прошлое
Запеканка из кабачков с фаршем: она понравится даже тем, кто равнодушен к кабачкам
Упражнения, чтобы снять усталость с нижней части тела
Чай, кофе и специи: Россия увеличила импорт из Индии в августе в 1,5 раза
Почему гигантские насекомые исчезли с лица Земли
Как добиться ровного тона кожи: два простых рецепта масок для домашнего ухода

Как спасти саженцы: ключевые ошибки при высадке!

1:47
Садоводство

Саженцы могут не приживаться по множеству причин, и чтобы обеспечить их здоровый рост, важно учитывать несколько факторов. Во-первых, выбор здорового и районированного посадочного материала имеет решающее значение. Некачественные саженцы часто испытывают стресс при пересадке и могут не адаптироваться к новым условиям. Сезон посадки и температурные условия также играют роль: высокие морозы или неподходящая почва могут оказать негативное воздействие на растение.

Как спасти саженцы: ключевые ошибки при высадке!
Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Ошибки при высадке, такие как заглубление корневой шейки или неправильный уход за почвой, могут привести к застою влаги и нехватке кислорода для корней. Близкое расположение грунтовых вод и неправильный состав почвы также влияют на здоровье саженцев. К тому же, болезни и вредители могут существенно ослабить растения, вызывая пожелтение или усыхание листьев. Важно уделять внимание не только выбору места для высадки, но и поддерживать оптимальный уровень влаги и питательных веществ.

В случае появления желтых листьев, причиной может быть подмерзание, недостаток азота или слишком обильный полив. Устранение этих факторов способствует восстановлению здоровья растения. Если саженцы сохнут, следует проверить качество посадочного материала и состояние корневой системы. При этом важно своевременно реагировать на признаки болезней и вредителей, используя соответствующие фунгициды и инсектициды.

Для успешного роста саженцев необходимо обеспечить им правильные условия, включая выбор места, подготовку почвы и защиту от вредителей, что в итоге приведет к их здоровью и продуктивности.

Уточнения

Саженец — это молодое дерево, кустарник или лиана, выращенное из сеянца или черенка и используемое в дальнейшем для посадки на постоянное место. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Домашние животные
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире Аудио 
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Туризм
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска Аудио 
В ГАИ разъяснили, на какой скорости расходуется меньше всего бензина
Авто
В ГАИ разъяснили, на какой скорости расходуется меньше всего бензина Аудио 
Популярное
Три самых популярных двигателя-долгожителя, любимых автолюбителями

Три двигателя, которые выдержали испытание временем и заслужили признание автолюбителей.

Популярные двигатели, которые стали легендой
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Эксперт назвал пять лучших пород собак для содержания в квартире
Шторы: почему на них не стоит экономить и что учитывать при выборе
Австрийский яблочный штрудель: тончайшее тесто и много сочной фруктовой начинки
БМП M2 Bradley. Американский броневик униженный российскими воинами в зоне СВО Дмитрий Плотников Запад отменяет майдан в Грузии. Победа "Грузинской мечты" признана легитимной Любовь Степушова Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев
Сводка с фронта: боевики ВСУ расстреливают побратимов, окружённых русскими, город Селидово освобождён!
Ретинол: секрет молодости или опасная игра
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Российские инженеры разработали уникальную технологию сварки для судостроения
Последние материалы
Как еда перед сном может помочь вам лучше спать
Как защитить уши вашей собаки от инфекций и зуда
Как меняется автомобиль: привычные элементы уходят в прошлое
Запеканка из кабачков с фаршем: она понравится даже тем, кто равнодушен к кабачкам
Как спасти саженцы: ключевые ошибки при высадке!
Упражнения, чтобы снять усталость с нижней части тела
Чай, кофе и специи: Россия увеличила импорт из Индии в августе в 1,5 раза
Почему гигантские насекомые исчезли с лица Земли
Как добиться ровного тона кожи: два простых рецепта масок для домашнего ухода
Как подготовить дом к приёму большого количества гостей: вот что нужно сделать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.