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Сажайте пионы в ноябре: новые возможности для садоводов

1:18
Садоводство

В этом году к традиционным срокам поставки корней пионов, которые приходятся на конец сентября и март, добавился третий срок — конец ноября. Это нововведение открывает новые возможности для садоводов, особенно для тех, кто хочет сэкономить. Во-первых, корни пионов, доступные в ноябре, стоят дешевле, так как они не требуют дорогостоящего хранения.

Сажайте пионы в ноябре: новые возможности для садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Poupou l'quourouce, CC BY-SA 3.0

Во-вторых, в это время почки находятся в спящем состоянии, что позволяет садоводам сразу сажать их на постоянное место. Тем, кто живет в южных регионах, можно без опасений высаживать пионы сразу после покупки, однако важно помнить о санитарной обработке и мульчировании. Жителям северных областей стоит внимательно подойти к условиям хранения корней. Они должны обеспечить температуру от -2°C до +3°C. Оптимально хранить пионы в контейнерах с дополнительной защитой, такой как мох или вермикулит.

В конце ноября также рекомендуется заранее подготовить посадочные ямы, а сами корни высаживать аккуратно, обеспечивая дренаж и защиту от зимних морозов. Такой подход позволит растениям успешно развиваться и давать хорошие урожаи весной.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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