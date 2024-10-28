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Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем

2:40
Садоводство

Весной жизнь наполняется активностью, и радость от жизни можно увеличить, добавив в рацион тыкву. Этот овощ стал популярным в России с начала XIX века, а по некоторым данным, даже с XVI века. Он быстро распространился, поскольку занимал мало места на огородах, его высаживали по краям, направляя плети на изгороди и межевые пространства.

Неизвестные факты о тыкве: как она может решить все ваши проблемы со здоровьем
Фото: commons.wikimedia.org by Fredde 99, CC BY-SA 3.0

Плоды тыквы являются мини-аптекой: они содержат сахара, крахмал, каротин, а также минералы, такие как кальций, калий, натрий, магний, фосфор, железо, медь, марганец, кобальт, цинк, молибден, фтор и кремний, а также витамины C, B1, B2, B6, PP, E и органические кислоты. Мякоть тыквы богата пектином, который эффективно выводит токсины из организма.

Отвар тыквенных плодоножек используется при заболеваниях почек, а мякоть и плодоножки обладают желчегонным, мочегонным и легким слабительным действием. Тыквенная диета, благодаря высокому содержанию калия, рекомендована при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Цветки тыквы применяются для лечения гнойных ран, что подчеркивает множество полезных свойств этого овоща.

Тыква может помочь при бессоннице: тыквенный сок или отвар с медом, употребленный перед сном, способствует нормализации сна. Для лечения отложений солей полезен тыквенный сок, который рекомендуется принимать по 50 г 2-3 раза в день в течение месяца. Кашица из сырой тыквы широко используется при ожогах, нарывах, кожных высыпаниях и фурункулах.

Тыквенный сок также рекомендуется закапывать в уши при ушных болезнях, что еще в древности описал Авиценна. Очищенные семена тыквы служат старинным и нетоксичным средством против глистов благодаря содержанию кукурбитина. Для профилактики простатита полезно употреблять сырые тыквенные семечки, а также тыквенный сок и масло.

Тыква полезна также в климактерический период: ее регулярное употребление способствует более легкому его переносу. Тыквенный сок (50-100 г ежедневно) или тыквенное пюре помогают поддерживать мужскую силу.

Таким образом, тыква представляет собой весьма полезный продукт. Рекомендуется не откладывать и начать использовать этот овощ в питании, чтобы порадовать семью здоровыми и вкусными блюдами.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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