Зимнее хранение овощей: от картошки до капусты

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Летнее время может порадовать хорошим урожаем овощей на дачном участке, однако задача заключается не только в сборе плодов, но и в их сохранении до зимы. Важным моментом является то, что срок хранения и вкусовые качества овощей зависят не только от подготовки к хранению, но и от условий, в которых они были выращены.

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Качество сортов, соблюдение агротехнических приемов, а также погодные условия играют значительную роль.

Перед тем как перейти к способам хранения, стоит напомнить, что все овощи должны быть собраны вовремя, желательно в сухую погоду, без видимых повреждений и болезней.

Хранение урожая рекомендуется осуществлять в тщательно убранном, просушенном и продезинфицированном помещении, подготовку которого можно обсудить в статье о подготовке дачи к зиме. У каждого овоща имеются свои секреты хранения, и их соблюдение крайне важно для предотвращения порчи.

Лучшие способы зимнего хранения овощей

Картофель . Это один из самых популярных овощей, который занимает значительное место в рационе. Оптимальные условия для хранения: влажность 80-90% и температура около +2…+3°C. Перед хранением картофель рекомендуется просушить на открытом воздухе, затем отсортировать, убрав больные клубни. Хранить лучше в контейнерах или ящиках с вентиляцией, при этом клубни можно пересыпать сухими опилками или измельченными листьями рябины.

. Это один из самых популярных овощей, который занимает значительное место в рационе. Оптимальные условия для хранения: влажность 80-90% и температура около +2…+3°C. Перед хранением картофель рекомендуется просушить на открытом воздухе, затем отсортировать, убрав больные клубни. Хранить лучше в контейнерах или ящиках с вентиляцией, при этом клубни можно пересыпать сухими опилками или измельченными листьями рябины. Морковь . Для длительного хранения подходят средние и поздние сорта. Перед помещением на хранение морковь необходимо очистить от грязи и просушить. Оптимальные условия: температура +1…+2°C и влажность 85-90%. Хранить корнеплоды лучше в деревянных ящиках, пересыпанных опилками или песком. Существуют также способы хранения в глине.

. Для длительного хранения подходят средние и поздние сорта. Перед помещением на хранение морковь необходимо очистить от грязи и просушить. Оптимальные условия: температура +1…+2°C и влажность 85-90%. Хранить корнеплоды лучше в деревянных ящиках, пересыпанных опилками или песком. Существуют также способы хранения в глине. Свекла . Для свеклы также подходят условия хранения при температуре +2…+3°C и влажности 85-95%. Перед хранением следует тщательно очистить корнеплоды и просушить. Хранить лучше в деревянных ящиках, пересыпанных песком и мелом для создания щелочной среды.

. Для свеклы также подходят условия хранения при температуре +2…+3°C и влажности 85-95%. Перед хранением следует тщательно очистить корнеплоды и просушить. Хранить лучше в деревянных ящиках, пересыпанных песком и мелом для создания щелочной среды. Капуста . Для хранения подходят среднеспелые и позднеспелые сорта, собранные при температуре +0…+5°C. Кочаны должны быть плотными и сухими, хранить можно на стеллажах или подвешивать за корни. Существует метод хранения капусты в глине, который позволяет сохранить свежесть на длительное время.

. Для хранения подходят среднеспелые и позднеспелые сорта, собранные при температуре +0…+5°C. Кочаны должны быть плотными и сухими, хранить можно на стеллажах или подвешивать за корни. Существует метод хранения капусты в глине, который позволяет сохранить свежесть на длительное время. Лук и чеснок. Оба овоща хорошо хранятся в помещениях с температурой +1…+5°C и влажностью 75-80%. После уборки их следует просушить и обрезать листья. Важно не хранить овощи навалом, лучше использовать решетчатые ящики для обеспечения вентиляции.

Необходимо помнить о регулярном уходе за хранимыми овощами: периодически проветривать помещение и проверять плоды, удаляя поврежденные или гнилые.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

