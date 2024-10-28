Выращивание подсолнуха: секреты, которые нужно знать

3:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подсолнух является популярным растением, которое можно успешно вырастить на дачном участке. Он не только привносит красоту, но и обеспечивает урожай вкусных и полезных семечек. Для достижения хорошего результата необходимо ознакомиться с правилами посадки, ухода и выбора подходящих сортов.

Фото: commons.wikimedia.org by Brandon Weeks, CC BY 3.0

Посадка подсолнуха требует внимания к условиям произрастания. Растение считается неприхотливым, способным переносить кратковременные весенние заморозки до -5°C и проявляющим засухоустойчивость.

Однако для получения крупных и красивых семян рекомендуется выбирать плодородную почву с достаточным количеством влаги. Избегать следует кислых, болотистых и засоленных земель, а также участков, где ранее росли бобовые и томаты, из-за избытка азота. Лучше всего подсолнечник высаживать после зерновых культур или кукурузы.

Также стоит делать перерыв в 3-4 года между посадками на одном участке, чтобы избежать истощения почвы и распространения болезней. Для подсолнуха желательно солнечное и защищенное от ветра место.

Лучшим временем для посадки считается апрель, когда почва прогреется до +8…+12°C. Перед высевом семена стоит протравить и откалибровать. Можно использовать народное средство из чеснока и луковой шелухи для защиты семян от вредителей. После настаивания семена следует оставить в растворе на ночь.

При высадке семена закапываются на глубину до 8 см, с расстоянием между растениями в зависимости от сорта: крупные — 75-90 см, средние — 45-50 см. Чем больше расстояние между подсолнухами, тем крупнее будут семечки.

Подсолнух размножается только семенами. Важно выбирать качественные семена, чтобы избежать перекрестного опыления, которое может привести к образованию пустосемянных корзинок.

Уход за подсолнечником включает правильное удобрение почвы, регулярный полив и защиту от вредителей. Полив должен быть обильным, особенно в засушливые периоды. Подкормка производится калиево-фосфорными удобрениями, так как избыток азота может привести к заболеваниям.

Для защиты семян от птиц и грызунов рекомендуется использовать различные ловушки и натягивать белые нити. При созревании семян их срезают острым ножом. Если семена влажные, головки оставляют для просушки на солнце.

Среди популярных сортов подсолнечника можно выделить 'СПК', 'Анюта', 'Вулкан', 'Орфей' и 'Лакомка'. Каждый сорт имеет свои особенности и срок созревания.

Выращивание подсолнуха требует минимальных затрат и может обеспечить домашним подсолнечным маслом и вкусными жареными семечками, которые полезны для здоровья и помогают расслабиться.

Уточнения

Подсо́лнечник одноле́тний или Подсóлнечник мáсличный (лат. Heliánthus ánnuus) — вид травянистых растений из рода Подсолнечник семейства Астровые.

