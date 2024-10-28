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Размножение черники: как добиться успеха в садоводстве

2:39
Садоводство

Черника — низкий и разветвленный ягодный кустарник из семейства вересковых. Этот кустарник успешно переносит зимние заморозки и может расти даже за Полярным кругом, чаще всего в смешанных и хвойных лесах. Черника предпочитает кислые почвы и тенистые места, поэтому высаживание рекомендуется проводить под пологом деревьев.

Размножение черники: как добиться успеха в садоводстве
Фото: commons.wikimedia.org by andrew welch andrewwelch3, PDM

Перед посадкой необходимо подготовить участок. Садовая земля обычно не обладает нужной кислотностью, что может привести к пожелтению листьев и гибели растений. Для успешного роста выкапываются ямы размером 150х150 см и глубиной 60 см.

Почва смешивается с торфом в соотношении 2:1 и добавляется порошковидная сера. Подготовленная почва должна осесть в ямах до посадки.

Посадка осуществляется весной или осенью. Лучше всего приживаются двух- или трехлетние кусты с влажным корневым комом. Во время посадки корни распрямляются, почва уплотняется, и куст поливается. Мульчирование почвы вокруг куста рекомендуется выполнять опавшими листьями или торфом.

Размножение черники происходит семенами или делением куста. Для размножения семенами ягоды разминать, смешивать с водой и отфильтровывать семена. Затем их подсушивают и высаживают в торф. Всходы появляются через несколько недель. Деление куста выполняется осенью, каждая часть должна содержать до 5 неповрежденных почек.

Уход за черникой включает регулярную обрезку с 3-4-летнего возраста. Удаляются поврежденные ветви, и каждый куст должен состоять из 6-8 здоровых ветвей. Полив черники должен быть регулярным, но не избыточным, чтобы избежать заболеваний. Подкормка выполняется органическими и минеральными удобрениями.

Сбор урожая осуществляется с середины июня до начала сентября. Ягоды собирают несколько раз с интервалом 5-10 дней, выбирая спелые плоды. Для длительного хранения ягоды помещаются в стерилизованные стеклянные бутылки и закупориваются воском.

У черники обыкновенной нет делений на сорта, так как специальной культивацией не занимались. Кусты черники не превышают 50 см в высоту, ягоды мелкие и темные, окрашивающие руки в черный цвет при сборе.

Уточнения

Черни́ка или черника обыкновенная, или черника миртолистная (лат. Vaccínium myrtíllus), — низкорослый кустарничек, вид рода Вакциниум семейства Вересковые (ранее этот род иногда выделяли в семейство Брусничные).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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