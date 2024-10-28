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Цветущий имбирь в саду: как создать кусочек тропиков на своей даче

Садоводство

Родиной имбиря считается Индия, хотя точное направление, откуда это растение попало в нашу страну, трудно определить. Оно давно стало популярным за свои вкусовые и полезные свойства, но редко кому удавалось увидеть его цветок. Имбирь используется во множестве блюд, как пряность, а также активно применяется в народной медицине.

Цветущий имбирь в саду: как создать кусочек тропиков на своей даче
Фото: commons.wikimedia.org by MADHAN S BHARADWAJ, CC BY-SA 4.0

Цветущий имбирь

Имбирь (Zingiber), являющийся многолетним растением из семейства Имбирные, насчитывает около 140 видов. Основные регионы его возделывания — Индия, Китай, страны Западной Африки, Австралия, Барбадос и Индонезия. Считается, что название растения происходит от санскритского слова singabera, что означает "рогатый корень".

Описание

Имбирь обладает насыщенным ароматом и острым вкусом благодаря высокому содержанию эфирных масел. Корневище у него плотное, толстое, покрытое листовыми слоями, от которых отрастают длинные прямостоящие стебли, напоминающие камыш.

Цветы имбиря могут иметь разный окрас, но наиболее популярные виды — с оранжево-желтыми, коричневыми или красными соцветиями. Цветки формируются в колосовидные соцветия, которые могут достигать высоты двух метров.

Посадка и уход

Имбирь лучше выращивать в условиях, напоминающих родные тропики, так как растение чувствительно к температуре и влажности. Для культивации на участке рекомендуется выбрать светлое место без прямых солнечных лучей и обеспечить защиту от ветра и ливней. Почва для посадки должна быть плодородной, с нормальной или слегка повышенной кислотностью.

Сажать имбирь следует весной, а перед посадкой его корневище делится на части с активными точками роста. При посадке в открытый грунт почву нужно поддерживать в слегка влажном состоянии, избегая излишней влажности.

Размножение и сбор урожая

Имбирь размножается вегетативно, через деление корневища. Для этого используется пророщенный корень, который высаживается в теплую теплицу с температурой около +25°С. При выращивании в открытом грунте в конце лета имбирь пересаживают в кадки или горшки для дальнейшего дозревания.

Полный урожай корней собирают в южных странах, когда листья начинают желтеть и высыхать, а корневище набирает максимальную сочность и насыщенность вкуса.

Сорта

Имбирь не собирается в дикой природе уже несколько столетий. Современные сорта отличаются по цвету мякоти и вкусовым качествам. На рынке выделяются два основных вида: черный имбирь, с насыщенным и резким вкусом, и белый, обладающий более мягкими ароматом и жгучестью.

Имбирь не только усиливает вкус многих блюд, но и благотворно влияет на организм, улучшая пищеварение, нормализуя обмен веществ и способствуя насыщению клеток кислородом.

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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