Фасоль для огорода и стола: секреты урожая и красоты

Фасоль обыкновенная — универсальное растение, которое удачно сочетается в кухне и украшает сад. Как овощная культура, фасоль популярна за счет питательных свойств и декоративного вида, идеально подходящего для озеленения дачи.

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Известная как источник витаминов, фасоль обладает лечебными свойствами: поддерживает здоровье сердца, улучшает пищеварение и облегчает состояние при диабете и других заболеваниях. Недозрелые лопатки и зрелые семена фасоли употребляются в пищу, особенно после тепловой обработки, которая разрушает содержащиеся в фасоли ядовитые вещества.

Фасоль имеет ряд декоративных сортов, которые отличаются как внешними признаками, так и сроками созревания. Например, сорта Зеленостручная и Триумф Сахарный отличаются розовыми цветами и средней скороспелостью, а бобы сорта Цанава покрыты оригинальным фиолетовым рисунком.

Среди спаржевых сортов можно отметить Necar Gold с желтыми бобами и Blauhilde с длинными фиолетовыми стручками. Эти сорта идеально подходят для использования в ландшафтном дизайне: вьющиеся сорта эффектно смотрятся на беседках и террасах, кустовые могут быть посажены вдоль дорожек или по периметру участка.

При посадке важно соблюдать расстояние между кустами и правильно подготовить почву: для фасоли предпочтительны плодородные суглинистые почвы, очищенные от сорняков. Лучшие предшественники — тыквенные, капустные и корнеплодные культуры.

Благодаря азотонакопительным свойствам фасоль обогащает почву и становится отличным предшественником для большинства огородных растений.

Интересен и исторический путь фасоли. Ее название, которое в переводе с греческого означает "меч", возникло благодаря изогнутой форме плодов. В Россию фасоль попала из Франции и Турции, а на столы европейцев вернулась благодаря Христофору Колумбу, который привез ее в Европу после открытия Америки.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

