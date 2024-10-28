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Как вырастить обильный урожай земляники: секреты опытных садоводов

2:38
Садоводство

Садовая земляника — одна из самых популярных культур в садоводстве. Ягоды полезны для здоровья: содержат витамины и микроэлементы, в частности, витамин С, по уровню которого уступают лишь черной смородине.

Как вырастить обильный урожай земляники: секреты опытных садоводов
Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth, CC BY-SA 3.0

Употребление около 3 кг ягод за сезон может обеспечить организм человека необходимыми веществами на год. Кроме того, ягоды обладают мочегонным эффектом, а листья растения обладают жаропонижающим действием.

При выборе сорта земляники учитывается желаемое время созревания: раннее, массовое плодоношение, позднее или возможность собирать урожай в течение всего лета.

Качественный посадочный материал рекомендуется приобретать в питомниках или у опытных садоводов. Важно выбирать рассаду с хорошо развитой корневой системой, без повреждений, с 2-3 листьями, при этом "сердечко" растения должно иметь светло-зеленый оттенок.

Для лучшего приживания в условиях дальних перевозок или при жаре, корни полезно обработать питательным гелем, который можно приготовить в домашних условиях из гидрогеля и гумата. Гель сохраняет влагу и способствует укоренению.

Подготовка участка включает удаление сорняков и внесение органических удобрений, при этом важно соблюдать расстояние между растениями для хорошей вентиляции и солнечного освещения, что минимизирует риск заболеваний.

На участке разметка проводится с учетом желаемой ширины грядок, а посадка осуществляется на глубину корней, с обязательным регулярным поливом в течение первых 10 дней.

Подкормку начинают через 10-14 дней, используя настой коровяка или куриного помета. Оптимальный период посадки — с середины июля по конец августа, чтобы растения успели окрепнуть до морозов. В регионах с суровыми зимами земляника укрывается соломой или хвойными иголками.

Весной с растений снимается утеплитель, убирается отмершая листва и проводится первая подкормка. Для улучшения почвы применяют бактерии "Байкал ЭМ-1" и биопрепарат "Гаупсин". С появлением бутонов вносятся микроэлементы и органические удобрения.

После сбора урожая растения продолжают получать полив и подкормки для восстановления сил. Для успешного укоренения усов оставляют не более 2-3 отростков, которые затем пересаживаются на новый участок.

 

Уточнения

Земляни́ка (лат. Fragária) — род многолетних травянистых растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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