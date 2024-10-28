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Дыня в средней полосе: как добиться сладких плодов

3:05
Садоводство

Дыня, этот сладкий и ароматный представитель семейства тыквенных, с давних времен ценится за освежающий вкус и полезные свойства. Вызревшие плоды дыни, относящиеся к роду огурцовых, радуют не только своим ярким, насыщенным ароматом, но и положительным влиянием на пищеварение.

Дыня в средней полосе: как добиться сладких плодов
Фото: commons.wikimedia.org by Marius Kant, CC BY-SA 3.0

Родиной этого растения считается Азия, а его плоды представлены разнообразием форм и оттенков — от желтых до белых и коричневых с зелеными полосами.

Сорта дыни влияют на характеристики плодов и их количество. В России сегодня успешно выращиваются не только адаптированные сорта, но и южные сорта из Индии, благодаря созданию закрытых грунтов с условиями, приближенными к естественным.

Период созревания варьируется от двух до шести месяцев. Особенно распространена дыня обыкновенная, отличающаяся своей неприхотливостью и сочной мякотью.

Посадка и выращивание дыни

Для успешного роста дыни требуются хорошо освещенные, защищенные от ветров участки с легкой почвой и нейтральной кислотностью. Растение устойчиво к засухе, но не переносит повышенной влажности и закисания.

Почву перед посадкой рекомендуется заправить компостом или перегноем, добавить минеральные удобрения, а в случае кислой почвы использовать древесную золу.

Выращивание дыни часто осуществляется рассадным методом. Посевы производятся в середине марта или конце апреля на глубину около 1,5 см. Оптимальные условия для рассады — солнечный свет и температура около +20…+25 ºС. По мере роста требуется регулярная подкормка минеральными удобрениями. Высаживать в грунт растения можно со второй декады мая.

Уход за дыней

Для повышения урожайности плети дыни можно выращивать в расстил, прищипывая побеги для стимуляции боковых отростков. Также распространен способ выращивания на шпалере, который обеспечивает хорошее освещение и прогрев плодов, улучшая их качество.

Полив прекращают с началом плодоношения, чтобы плоды набирали сахар. Подкормки проводят на этапах роста и формирования плодов, избегая избытка азотных удобрений, которые могут замедлить плодоношение.

Популярные сорта дыни обыкновенной

  • "Алтайская": раннеспелый сорт, плоды овальной формы, до 1200 г, с ярким ароматом и сочной мякотью.
  • "Блонди": сорт средней спелости, с сильным сладким ароматом и бежевой кожицей. Плоды округлые, до 700 г.
  • "Зимовка": позднеспелый сорт, рекомендованный для посадки в Нижневолжском регионе. Плоды крупные, светло-зеленого оттенка, до 2,5 кг, хранятся и транспортируются хорошо.

Уточнения

Ды́ня (лат. Cucumis melo) — растение семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), вид рода Огурец (Cucumis), бахчевая культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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