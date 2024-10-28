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Клюква на даче: секреты посадки и ухода за лечебной ягодой

2:23
Садоводство

Когда в лесах наступает осенняя пора, яркие багряные оттенки покрывают природу, а по берегам озер и болот рассыпается клюква — спелая, чуть приплюснутая, словно нанизанная на гибкие нитевидные стебли. Хотя клюква может не вызывать вкусовой эйфории, её польза для организма огромна, благодаря насыщенности витаминами-антиоксидантами.

Клюква на даче: секреты посадки и ухода за лечебной ягодой
Фото: commons.wikimedia.org by Cjboffoli, CC BY 3.0

Эта кислая ягода обладает природными целебными качествами: клюквенный сок с медом — первый помощник при вирусных инфекциях, а морс утоляет жажду, освежает и тонизирует. Кроме того, клюква может храниться и использоваться зимой, в виде варенья, желе, компотов и ассорти с другими сладкими ягодами, такими как черника и жимолость.

Для тех, кто предпочитает иметь лечебное растение под рукой, клюква хорошо приживается и на дачных участках. Растение светолюбивое, морозостойкое и неприхотливое, но нуждается в высокой влажности. Высаживать её можно по берегам ручьев или прудов, а если в почве недостаточно кислоты, то добавить торф, лесную землю и хвойные материалы.

Клюква плодоносит на одном месте до 30 лет и дает первые ягоды на третий год после посадки. Чтобы достичь наилучшего урожая, клюкву можно размножать черенками, семенами или саженцами из леса.

Цветение клюквы начинается в конце мая, когда кустарник покрывается розовыми и пурпурными цветками. Плоды созревают к концу лета и сохраняются на кустах под снегом. За клюквой требуется регулярный уход: прополка, увлажнение почвы и подкормка минеральными удобрениями в течение первых трех лет для стимулирования роста. С 4-го года подкормку сокращают.

Разные сорта клюквы предлагают свои преимущества. Например, сорт 'Бен Лир' созревает в конце августа, дает плоды до двух недель хранения. 'Франклин' - среднеспелый, с плодами насыщенного красного цвета, которые хранятся до четырех месяцев. А сорт 'Стивенс', устойчивый к болезням, хранится до года и дает до 2 литров ягод с 1 кв. м.

Уточнения

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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