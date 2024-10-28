Секреты подготовки сада на даче к зиме: защитите растения от морозов

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ноябрь для садоводов — важный период подготовки растений к зиме. Чтобы летом сад радовал красотой и урожаем, многие культуры требуют особого внимания осенью, и труд осенью помогает избежать множества проблем весной.

Работа начинается с укрытия винограда. Для защиты обрезанные лозы укладываются в выкопанные канавки, закрепляются и прикрываются, а для предотвращения избыточной влажности используются специальные материалы, такие как пленка и спанбонд.

Подготовка роз — следующая задача. В первую очередь их аккуратно пригибают к земле до наступления морозов, чтобы стебли не стали хрупкими на холоде. Чтобы избежать заболевания, листья убираются, а вокруг кустов проводится обработка "Зимним оберегом" — комплексным средством, которое защищает растения от болезней.

Кусты также окучиваются сухой землей, чтобы сохранить важные почки. С наступлением морозов розы будут укрыты нетканым материалом, который обеспечивает защиту и хорошую вентиляцию.

Для защиты гортензий применяются листья деревьев, обработанные карбамидом и купоросом, которые сохраняют тепло у корней. Важно также навести порядок на участке: удаление сухостоя защищает менее морозоустойчивые растения, удерживая снег на стеблях, что добавляет дополнительное тепло.

Проводятся и подзимние посевы огородных и декоративных растений. Семена укропа, петрушки, моркови, редиса, а также календула, мак и другие культуры высеиваются, когда почва начинает промерзать, что обеспечивает их естественную стратификацию, и к весне они быстрее прорастут.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

