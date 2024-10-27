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Чабрец: секретное растение, спасающее от болезней и стресса

2:17
Садоводство

Чабрец, известный также как тимьян ползучий, заслужил свою популярность благодаря целебным свойствам и символическому значению. В дни Троицы и праздника Успения его традиционно используют для украшения икон и домов.

Чабрец: секретное растение, спасающее от болезней и стресса
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, PDM

Богатый эфирными маслами, чабрец оказывает благотворное влияние на организм: успокаивает, помогает при кашле, снимает усталость. В России его знали и активно применяли в народной медицине на протяжении веков.

Тимьян относится к семейству яснотковых и включает множество низкорослых кустарников с ярко выраженным ароматом. Кустики с высотой около 35 см украшают сады не только цветами, но и декоративными листьями, которые варьируются по форме и размеру.

На территории России встречается около 170 видов тимьяна, и каждый из них, посаженный в саду, наполняет окрестности неповторимым запахом, особенно в тёплые вечера.

Чабрец довольно неприхотлив, но для оптимального роста предпочитает солнечные, хорошо дренированные места. Перед посадкой почва готовится с добавлением компоста и удобрений, а весной вносится мочевина.

Семена рекомендуется высеивать в апреле, присыпав песком, а для более надежного результата — выращивать рассаду в закрытых емкостях с марта. После пересадки необходимо выдерживать расстояние между кустами около 30 см.

Тимьян нуждается в регулярной прополке и осторожном поливе, который не допускает закисания почвы. Несмотря на свою морозоустойчивость, зимой растение часто укрывают листьями для дополнительной защиты.

Подкормки мочевиной весной и азофоской после сбора зелени поддерживают здоровье растения, а черенкование и деление куста позволяют успешно размножить его.

Сбор чабреца традиционно проводится в Троицу, в период цветения. Веточки срезают острым ножом, сушат на ткани или в пучках без прямых солнечных лучей. Чабрец продолжает оставаться популярной травой, ценимой за ее лечебные свойства и декоративность.

 

Уточнения

Тимья́н также чабре́ц и чебре́ц (лат. Thýmus, от др.-греч. θύμος или θύμον) — род семейства Яснотковые (Lamiaceae), один из наиболее крупных и таксономически сложных родов этого семейства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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