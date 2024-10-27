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Выращиваем тюльпаны зимой: пошаговое руководство для новичков

2:18
Садоводство

Чтобы вырастить тюльпаны, нарциссы и другие луковичные растения в зимние месяцы, следует применить метод выгонки — особый подход, при котором создаются условия для принудительного цветения в несвойственное время.

Выращиваем тюльпаны зимой: пошаговое руководство для новичков
Фото: commons.wikimedia.org by Sylwia Forysińska jareth21st, PDM

Для успеха процесса важно соблюдать основные правила, начиная с выбора луковиц, предназначенных специально для выгонки. Такие растения готовятся с весны: их обильно поливают и удобряют, чтобы луковицы накопили максимальное количество питательных веществ.

Важно грамотно подобрать сорта. Для каждого растения требуется свой период охлаждения, который варьируется: для тюльпанов — от 11 до 19 недель, для гиацинтов — от 10 до 12 недель. Начинающим садоводам рекомендуется приобретать луковицы, уже подготовленные для выгонки, чтобы избежать сложностей.

Создание оптимальных условий для цветения подразумевает тщательную подготовку почвы, соблюдение уровня влажности и строгое чередование температурных режимов, имитирующих зиму и весну. Перед посадкой луковицы выдерживаются в растворе фунгицида, а затем высаживаются в специальный субстрат.

Чтобы стимулировать рост, в зимний период растения необходимо досвечивать, используя фитолампы или другие источники света, чтобы обеспечить им 10-12 часов светового дня.

У тюльпанов и гиацинтов процесс выгонки имеет некоторые отличия, но оба типа растений при соблюдении рекомендаций порадуют цветением уже через несколько недель после перемещения в светлое помещение.

Для тюльпанов подходящие условия создаются путем плавного перехода от прохлады к теплу, при этом они должны оставаться вдали от сквозняков. Гиацинты требуют особенно бережного обращения на стадии "зимы", когда температура снижается до +2…+3°С, предотвращая деформацию и удлинение цветоносов.

Принцип принудительного цветения может быть освоен любым, даже начинающим цветоводом. В качестве темного прохладного места для зимовки можно использовать погреб, подвал или нижнюю полку холодильника.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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