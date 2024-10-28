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Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку

1:02
Садоводство

Как правильно поливать фиалки

Вы можете поливать фиалки водой комнатной температуры. Лучше это делать отстоянной водопроводной водой, так как в ней содержится фтор и хлор, которые могут нанести вред растению. Также можно использовать фильтрованную воду.

Цвести она будет долго и пышно: чем подкормить фиалку
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Корзун Андрей), CC BY-SA 3.0

Чем подкормить фиалки для цветения

Для кормления подходят как минеральные, так и органические составы. Например, компост, перегной, торф. Последние используются в процессе создания почвенной смеси при посадке или пересадке фиалок.

Чтобы сделать почву более рыхлой и тем самым улучшить водопроницаемость, можно дополнительно добавить песок.

Вы также можете использовать сахар, чтобы фиалки цвели. Для этого нужно развести в воде сахарный песок и подкормить растение раствором. Рекомендуется проводить процедуру не чаще одного раза в месяц.

Старайтесь не переувлажнять почву, чтобы предотвратить образование гнили и плесени в корнях.

Уточнения

Фиа́лка (лат. Víola) — род растений семейства Фиалковые (Violaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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