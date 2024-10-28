Защитите садовый полив зимой: советы, которые работают

Найдите главный водяной клапан, который подает воду в систему орошения, и закройте его. Это предотвратит протекание воды по трубам при отрицательных температурах.
Откройте все клапаны и краны, подключенные к вашей системе полива. Это позволит оставшейся воде стечь. Обязательно удалите воду из спринклерных головок, труб и клапанов.
Если к системе полива подключены шланги, отсоедините их и храните в помещении. Низкие температуры могут привести к растрескиванию или разрыву шлангов.
Определите все трубы, подверженные воздействию холода, и изолируйте их с помощью изоляции труб из пенопласта. Это поможет предотвратить замерзание и возможные повреждения.
Накройте все надземные компоненты, такие как превенторы обратного потока или клапаны, изолированными крышками или мешками из мешковины.
Это обеспечит дополнительную защиту от низких температур.
Удалите листья, грязь или мусор вокруг системы полива. Это предотвратит засоры, которые могут привести к повреждению или препятствовать правильному дренажу.
Перед наступлением зимы осмотрите свою систему полива на предмет утечек или повреждений.
Отремонтируйте или замените неисправные компоненты, чтобы убедиться, что система находится в хорошем рабочем состоянии.
Орошение или ирригация — подвод воды на поля, испытывающие недостаток влаги, и увеличение её запасов в корнеобитаемом слое почвы в целях увеличения плодородия почвы.
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