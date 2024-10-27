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Компост из этих листьев принесёт максимум пользы вашему огороду

1:20
Садоводство

Листья могут стать отличным источником полезных веществ для почвы, превращаясь в компост, который улучшает структуру и плодородие земли.

Компост из этих листьев принесёт максимум пользы вашему огороду
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Klykov, CC BY 3.0

Осенью, когда опадает лиственница, садоводы получают возможность обогатить почву природным удобрением, но для достижения наилучших результатов важно следовать некоторым рекомендациям.

Основное правило: для компоста подойдут только листья, успевшие изменить цвет и приобретшие коричневый оттенок, поскольку это признак их зрелости и готовности к переработке. Такие листья стоит чередовать с другими материалами, например, пищевыми отходами или скошенной травой, чтобы ускорить разложение и улучшить качество компоста.

Не все листья подходят для компоста. Так, листья дуба и ореховых деревьев содержат вещества, которые замедляют процесс разложения, поэтому их лучше не добавлять. Часть листьев рекомендуется оставить на поверхности грядок, под кустарниками и деревьями — так они защитят корни растений зимой, а весной превратятся в дополнительное удобрение.

В случае необходимости можно создать отдельный компост только из листвы, что позволяет сохранить питательные вещества и упростить дальнейшее использование удобрения.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Лист (множ. ли́стья, собир. листва́; лат. folium, греч. φύλλον) — в ботанике вегетативный орган растения, основными функциями которого является фотосинтез, газообмен и транспирация.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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