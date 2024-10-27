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Сода – друг опытного дачника: названы лучшие способы её применения

Садоводство

Сода — универсальное средство, способное существенно облегчить жизнь дачникам, благодаря уникальному химическому составу и разнообразию применений.

Сода – друг опытного дачника: названы лучшие способы её применения
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, CC BY-SA 3.0

Один из её главных плюсов — возможность снизить неприятный запах компоста, часто сопровождающий процесс разложения. Добавив небольшое количество соды в компост, можно эффективно нейтрализовать стойкие ароматы, улучшив условия работы на участке.

Кроме того, сода способна помочь в борьбе с болезнями винограда, включая опасную серую гниль. Листовая обработка содовым раствором не только защищает растение, но и способствует сладости плодов, что оценят многие садоводы. Для защиты от вредителей, таких как тля, сода также весьма эффективна: достаточно использовать слабый раствор с дозировкой 30 граммов на литр воды для профилактической обработки.

Особого внимания заслуживает способ защиты капусты. Смешав соду с мукой в равных пропорциях и посыпав капустные кочаны и почву вокруг, можно создать эффективную защиту от вредителей без применения агрессивной химии.

Таким образом, сода, являясь доступным и безопасным продуктом, становится незаменимым помощником дачника, способным решать разнообразные задачи от удобрения до защиты растений.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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