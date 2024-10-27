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Избавляемся от поросли вишни и сливы: осенний метод

0:56
Садоводство

Поросль вишни и сливы — частая проблема для многих дачников. Осенью, особенно в октябре, подходящий момент, чтобы решить её максимально эффективно.

Избавляемся от поросли вишни и сливы: осенний метод
Фото: commons.wikimedia.org

Как устранить поросль?

Лучше всего удалять поросль именно в октябре, когда деревья готовятся к зиме, сокодвижение замедляется и можно избежать повреждений основного дерева. Самый простой способ — просто срезать побеги, но это не решает проблему надолго. Гораздо эффективнее удалить поросль вместе с корнем.

Чтобы сделать это, нужно осторожно отрыть побег до места его соединения с корнем дерева, затем обрезать его у самого основания секатором или острым ножом. Чем ближе к корню проводится обрезка, тем меньше вероятность, что поросль появится снова.

После удаления побега засыпьте корень землёй и плотно утрамбуйте почву.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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