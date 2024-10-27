Избавляемся от поросли вишни и сливы: осенний метод

Поросль вишни и сливы — частая проблема для многих дачников. Осенью, особенно в октябре, подходящий момент, чтобы решить её максимально эффективно.
Лучше всего удалять поросль именно в октябре, когда деревья готовятся к зиме, сокодвижение замедляется и можно избежать повреждений основного дерева. Самый простой способ — просто срезать побеги, но это не решает проблему надолго. Гораздо эффективнее удалить поросль вместе с корнем.
Чтобы сделать это, нужно осторожно отрыть побег до места его соединения с корнем дерева, затем обрезать его у самого основания секатором или острым ножом. Чем ближе к корню проводится обрезка, тем меньше вероятность, что поросль появится снова.
После удаления побега засыпьте корень землёй и плотно утрамбуйте почву.
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