Избавляемся от поросли вишни и сливы: осенний метод

0:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поросль вишни и сливы — частая проблема для многих дачников. Осенью, особенно в октябре, подходящий момент, чтобы решить её максимально эффективно.

Фото: commons.wikimedia.org

Как устранить поросль?

Лучше всего удалять поросль именно в октябре, когда деревья готовятся к зиме, сокодвижение замедляется и можно избежать повреждений основного дерева. Самый простой способ — просто срезать побеги, но это не решает проблему надолго. Гораздо эффективнее удалить поросль вместе с корнем.

Чтобы сделать это, нужно осторожно отрыть побег до места его соединения с корнем дерева, затем обрезать его у самого основания секатором или острым ножом. Чем ближе к корню проводится обрезка, тем меньше вероятность, что поросль появится снова.

После удаления побега засыпьте корень землёй и плотно утрамбуйте почву.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae). Включает около 400 видов, распространённых, главным образом, в северных умеренных областях земного шара.

