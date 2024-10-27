Способы борьбы с сорняками: простые методы для каждого дачника

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сорняки — настоящая напасть для огородников, способные снизить урожайность на 40-50%. Чтобы не терять драгоценные плоды труда, важно применять комплексные методы борьбы. Один из самых эффективных способов — регулярное пропалывание.

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Эксперт Михаил Воробьев рекомендует делать это вручную, что хотя и требует усилий, но безопаснее, чем химические средства. Перекопка участка с удалением корневищ — еще один надежный метод. Мульчирование помогает защитить почву от сорняков и создает эстетичный вид. Соблюдение севооборота и посев сидератов также эффективно: они подавляют рост сорняков и обогащают почву. Кроме того, стоит избегать свежего навоза, содержащего семена сорняков, и ограждать грядки, чтобы не допустить их распространения. Полив капельным способом минимизирует доступ воды к нежелательным растениям.

В заключение, неожиданный метод — полив участка разведенной водкой, который стимулирует прорастание сорняков для их последующего удаления.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

