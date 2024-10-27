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Как ускорить рост растений: секреты фитогормонов и гуминовых кислот

1:10
Садоводство

Текст описывает вещества, которые ускоряют рост растений, подчеркивая важность фитогормонов и гуминовых кислот. Эти вещества стимулируют обмен веществ и улучшают усвоение питательных элементов. Фитогормоны, такие как ауксины и гиббереллины, играют ключевую роль в клеточном росте и фотосинтезе, а гуминовые кислоты активируют обменные процессы и делают минералы доступнее для растений.

Как ускорить рост растений: секреты фитогормонов и гуминовых кислот
Фото: Freepik by wayhomestudio, PDM

Препараты для стимуляции роста можно разделить на органические и синтетические. В числе эффективных средств выделяются: Fulvic, который способствует росту и развитию корневой системы; российский Иван Овсинский, улучшающий иммунитет растений; органический BioHeaven BioBizz, который активирует метаболизм; Plagron Fish Force, содержащий белок рыбы и подходящий для всех агрокультур; и CarboLoad Liquid, который активизирует полезные бактерии и способствует набору зеленой массы. Выбор правильного препарата важен для успешного роста растений, что обеспечивает более качественный и щедрый урожай.

Уточнения

Зелёные растения (лат. Viridiplantae) — подцарство эукариот из царства растений (или царство в некоторых системах классификации).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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