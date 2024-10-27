Откройте секреты успешной посадки картофеля: новые методы для огородников!

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В тексте обсуждаются различные методы посадки картофеля на целинных участках, основанные на принципе минимального вмешательства в почву. Г. А. Кизима, популяризатор органического земледелия, предлагает методику, которая включает три основных "не": не вскапывать землю, не полоть и не поливать грядки. Эта технология подразумевает использование мульчи для защиты растений и улучшения условий роста.

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Для посадки берутся пророщенные клубни, которые размещаются в шахматном порядке. Технология также предусматривает регулярное добавление слоев мульчи по мере роста картофеля. Альтернативные методы включают посадку в лунки с добавлением удобрений и укрытие укрывными материалами. Специальные рекомендации касаются борьбы с сорняками и вредителями, такими как проволочник.

Эффективность методов варьируется, и огородникам рекомендуется комбинировать различные подходы для достижения оптимального результата.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

