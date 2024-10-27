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Откройте секреты успешной посадки картофеля: новые методы для огородников!

1:03
Садоводство

В тексте обсуждаются различные методы посадки картофеля на целинных участках, основанные на принципе минимального вмешательства в почву. Г. А. Кизима, популяризатор органического земледелия, предлагает методику, которая включает три основных "не": не вскапывать землю, не полоть и не поливать грядки. Эта технология подразумевает использование мульчи для защиты растений и улучшения условий роста.

Откройте секреты успешной посадки картофеля: новые методы для огородников!
Фото: commons.wikimedia.org by Marcobeltrametti Licensing, CC BY-SA 4.0

Для посадки берутся пророщенные клубни, которые размещаются в шахматном порядке. Технология также предусматривает регулярное добавление слоев мульчи по мере роста картофеля. Альтернативные методы включают посадку в лунки с добавлением удобрений и укрытие укрывными материалами. Специальные рекомендации касаются борьбы с сорняками и вредителями, такими как проволочник.

Эффективность методов варьируется, и огородникам рекомендуется комбинировать различные подходы для достижения оптимального результата.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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