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Идеальный забор для безопасного сада: как его выбрать

2:10
Садоводство

Определите свои потребности

Для начала подумайте, зачем вам нужен забор. Понимание ваших конкретных потребностей поможет вам выбрать правильный тип забора.

Идеальный забор для безопасного сада: как его выбрать
Фото: commons.wikimedia.org by George Shuklin, CC BY-SA 1.0

Рассмотрите материалы

Заборы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как дерево, винил, металл или звено рабицы. Каждый материал имеет свои преимущества и недостатки.

Например, деревянные заборы обеспечивают уединение, но требуют большего ухода, в то время как виниловые заборы не требуют особого ухода, но могут быть не такими прочными.

Оцените высоту

Высота забора имеет решающее значение для безопасности. Если у вас есть домашние животные или маленькие дети, убедитесь, что забор достаточно высокий, чтобы они не могли перепрыгнуть через него или пролезть под ним.

Более высокий забор также может отпугнуть злоумышленников от проникновения в ваш сад.

Проверка на долговечность

Выбирайте забор, который будет прочным и сможет выдержать погодные условия в вашем районе. Учитывайте такие факторы, как ветер, дождь и экстремальные температуры.

Прочный и долговечный забор обеспечит большую безопасность и потребует меньшего количества ремонтов или замен.

Оценка видимости

В зависимости от ваших предпочтений, вам может понадобиться забор, который обеспечивает уединение или обеспечивает видимость.

Массивные заборы, такие как деревянные или виниловые, обеспечивают большую конфиденциальность, в то время как заборы из сетки рабицы или кованого железа позволяют видеть сквозь них.

Учитывайте свои потребности в уединении и желаемую эстетическую привлекательность.

Изучите местные нормативные акты

Перед установкой забора уточните у местных властей или ассоциации домовладельцев какие-либо правила или ограничения.

В некоторых зонах действуют особые правила относительно высоты забора, материалов или размещения. Убедитесь, что выбранный вами забор соответствует этим правилам.

Уточнения

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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