Какие деревья можно сажать рядом для обильного урожая

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не все дачники учитывают совместимость плодовых деревьев при посадке, хотя это важно для хорошего урожая. Разберёмся, можно ли сажать грушу рядом с яблоней и другими плодовыми растениями.

Фото: commons.wikimedia.org by katorisi, CC BY 3.0

Какое соседство будет удачным

Считается, что яблоня и груша отлично уживаются на одной территории, поэтому их можно смело сажать рядом. Также хорошими соседями для груши являются рябина, виноград, малина, дуб и тополь.

Однако грушу и яблоню лучше не сажать рядом с вишней, персиком, орехом, бузиной, чёрной калиной, розой, акацией и буком, так как они могут негативно влиять друг на друга.

Особенно нежелательными соседями для грушевых и яблоневых деревьев считаются можжевельник и барбарис. Барбарис подавляет рост большинства фруктовых деревьев, кроме сливы, для которой он не представляет угрозы.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

