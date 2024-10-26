Какие деревья можно сажать рядом для обильного урожая

Не все дачники учитывают совместимость плодовых деревьев при посадке, хотя это важно для хорошего урожая. Разберёмся, можно ли сажать грушу рядом с яблоней и другими плодовыми растениями.
Считается, что яблоня и груша отлично уживаются на одной территории, поэтому их можно смело сажать рядом. Также хорошими соседями для груши являются рябина, виноград, малина, дуб и тополь.
Однако грушу и яблоню лучше не сажать рядом с вишней, персиком, орехом, бузиной, чёрной калиной, розой, акацией и буком, так как они могут негативно влиять друг на друга.
Особенно нежелательными соседями для грушевых и яблоневых деревьев считаются можжевельник и барбарис. Барбарис подавляет рост большинства фруктовых деревьев, кроме сливы, для которой он не представляет угрозы.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.