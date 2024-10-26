Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Некоторые огородники считают, что лук и чеснок можно сажать рядом, поскольку они родственные культуры. Но на самом деле такое соседство оказывается неудачным. Разберёмся, почему лук и чеснок лучше располагать подальше друг от друга.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему не стоит сажать лук и чеснок рядом

Конкуренция за ресурсы

У лука и чеснока поверхностная корневая система, что создаёт конкуренцию за питательные вещества и воду в верхних слоях почвы. В результате обе культуры могут недополучить необходимые элементы.

Разные требования к поливу

Чеснок нуждается в более обильном поливе, чем лук, поэтому однородный режим увлажнения грядки не подойдёт обеим культурам одновременно. Если регулировать полив в пользу одной, другая культура будет страдать.

Подверженность одинаковым болезням

Лук и чеснок склонны к одними и тем же заболеваниям, поэтому при посадке рядом они могут быстрее заражаться друг от друга, что приведет к снижению урожая и ухудшению его качества.

Таким образом, для успешного выращивания лука и чеснока лучше сажать их на отдельных грядках, чтобы избежать конкуренции и уменьшить риск заболеваний.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).



Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

