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Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом

1:18
Садоводство

Некоторые огородники считают, что лук и чеснок можно сажать рядом, поскольку они родственные культуры. Но на самом деле такое соседство оказывается неудачным. Разберёмся, почему лук и чеснок лучше располагать подальше друг от друга.

Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему не стоит сажать лук и чеснок рядом

Конкуренция за ресурсы

У лука и чеснока поверхностная корневая система, что создаёт конкуренцию за питательные вещества и воду в верхних слоях почвы. В результате обе культуры могут недополучить необходимые элементы.

Разные требования к поливу

Чеснок нуждается в более обильном поливе, чем лук, поэтому однородный режим увлажнения грядки не подойдёт обеим культурам одновременно. Если регулировать полив в пользу одной, другая культура будет страдать.

Подверженность одинаковым болезням

Лук и чеснок склонны к одними и тем же заболеваниям, поэтому при посадке рядом они могут быстрее заражаться друг от друга, что приведет к снижению урожая и ухудшению его качества.

Таким образом, для успешного выращивания лука и чеснока лучше сажать их на отдельных грядках, чтобы избежать конкуренции и уменьшить риск заболеваний.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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