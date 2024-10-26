Почему лук и чеснок лучше не сажать рядом

Некоторые огородники считают, что лук и чеснок можно сажать рядом, поскольку они родственные культуры. Но на самом деле такое соседство оказывается неудачным. Разберёмся, почему лук и чеснок лучше располагать подальше друг от друга.
У лука и чеснока поверхностная корневая система, что создаёт конкуренцию за питательные вещества и воду в верхних слоях почвы. В результате обе культуры могут недополучить необходимые элементы.
Чеснок нуждается в более обильном поливе, чем лук, поэтому однородный режим увлажнения грядки не подойдёт обеим культурам одновременно. Если регулировать полив в пользу одной, другая культура будет страдать.
Лук и чеснок склонны к одними и тем же заболеваниям, поэтому при посадке рядом они могут быстрее заражаться друг от друга, что приведет к снижению урожая и ухудшению его качества.
Таким образом, для успешного выращивания лука и чеснока лучше сажать их на отдельных грядках, чтобы избежать конкуренции и уменьшить риск заболеваний.
Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Alliaceae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).
Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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